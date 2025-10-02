Springmaus mit neuem Programm Das leidige Paradies: Etiennes Beethoven in Bonn Thomas Kölsch 02.10.2025, 15:00 Uhr

i Ludwig van Beethoven (Andreas Etienne) will seine Musik auch im Himmel fortführen. Thomas Kölsch

Mit „Ludwig – Ich hör wohl nicht recht?!“ setzen Andreas Etienne und Christoph Scheeben ein Projekt fort, das vor fünf Jahren zum Beethoven-Jubiläum mit „Ludwig – Jetzt mal unter uns“ begonnen hat. Eine Mischung aus Kabarett, Infotainment und Musik.

Wenn die Äolsharfen erklingen, wird Beethoven aggressiv. Immer dieselbe Leier, harmonisch bis zum Erbrechen, ohne Kontraste, ohne Spannung, ohne Leben! Da wird doch der Komponist im Himmel verrückt. Gut, zugegeben, vielleicht hat Beethoven sich selbst mal von diesem antiken Instrument inspirieren lassen (angeblich bei der „Mondscheinsonate“), aber doch nur um zu zeigen, wie es besser gehen kann.







