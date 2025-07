Eine weitere Vinothek im Ahrtal ist wieder am Start. Vier Jahre nach der Flut kann der Ahrweiler Winzerverein seine Gäste in neuen Räumen mit modernem Ambiente empfangen. „Was lange währt, wird endlich gut“, stellte Geschäftsführer Stephan Esser bei der Wiedereröffnung fest. Und die Besucher wurden gleich am Eingang überrascht: Es gibt jetzt eine schöne Terrasse zum Verkosten der Weine, die den Außenbereich aufwertet. Die dort aufgeklappten Liegestühle wurden nach dem offiziellen Festakt gleich in Beschlag genommen.

i Burgundia Laura Graf, Aufsichtsratsvorsitzende Natascha Gies, Geschäftsführer Stephan Esser und Betriebsleiter Alexander Müller (von links) bei der offiziellen Wiedereröffnung der Vinothek in Ahrweiler. Beate Au

Innerhalb von 14 Monaten, inklusive Planungsphase, ist hier für knapp 300.000 Euro ein Aushängeschild für den Winzerverein entstanden, nachdem der Verkauf zuvor in provisorisch hergerichteten Räumen hatte stattfinden müssen. „Trotz der Umstände haben wir viel Zuspruch bekommen“, so Esser. Von der neuen Vinothek erhofft er sich aber eine Steigerung des Absatzes.

i Mit Schieferstraßen gestaltete Verkaufsinseln laden zum Probieren und auch zum Fühlen ein. Beate Au

Die Innenarchitektur der neuen Verkaufsräume wird geprägt vom Manufakturgedanken. Wanddurchbrüche ermöglichten den Einbau von in Stahl gefassten Schaufenstern, die den Blick frei geben auf Produktionsbereiche wie Abfüllanlage und Schnapsbrennerei. Auch der Eingang wurde verlegt, damit aus seinem Versteck geholt, und signalisiert Besuchern schon von Weitem, dass hier eine Vinothek zum Probieren einlädt.

Als man sich vor zwei Jahren darüber Gedanken machte, wie die Vinothek der Zukunft aussehen sollte, habe man Messen und andere Vinotheken besucht, um sich inspirieren zu lassen, so Esser. In Thomas Porten habe man schließlich einen Architekten aus Bad Neuenahr-Ahrweiler gefunden, der die Ideen umgesetzt hat. Sie tragen die Handschrift des Manufakturgedankens und lassen die Besucher eintauchen in die Welt der Weinmacher. So gibt es beispielsweise Verkaufsinseln mit Tischnischen für Schiefergestein – quasi ein Weinberg zum Anfassen. Schiefer ist auch das Material, das die Verkaufstheke verkleidet. Davon hebt sich in Burgunderrot der Schriftzug Winzerverein Ahrweiler ab.

i Die neue Außenterrasse wurde gleich in Beschlag genommen. Beate Au

Für die Stadt war der Beigeordnete Wolfgang Horrmann gekommen, um zu gratulieren. „Wir freuen uns immer wieder über eine Neueröffnung“, so Horrmann und überreichte eine entsprechende Urkunde der Stadt, die den Neustart würdigt. Pfarrer Peter Strauch segnete die Räume der neuen Vinothek in der Hoffnung, dass sie keine Flut mehr zerstören wird. Der Winzerverein liefert auch den Messwein für die St.-Laurentius-Kirche.

Die neue Vinothek adelt die Arbeit einer kleinen und familiären Winzergemeinschaft. Rund 80 Mitglieder sind derzeit Teil der Genossenschaft, die im vergangenen Jahr ihr 150-jähriges Bestehen feiern konnte. Neben der Kellerei gibt es eine Brennerei, in der Hefe-, Trester-, Wein- und Obstbrände hergestellt werden. Von April bis Oktober bietet der Winzerverein an jedem Mittwoch und Freitag um 15 Uhr nach Voranmeldung eine 4er-Weinprobe mit Kellerführung an.