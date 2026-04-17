Übersicht über das Programm Das gibt es beim Rigomagusfest in Remagen zu sehen Judith Schumacher 17.04.2026, 17:00 Uhr

i Soldaten aus der Römerzeit erinnern an die Zeit, in der Remagen ein Kastell war. Dan Hummel

Remagen verwandelt sich zurück in die alte Römerstadt: Beim Rigomagusfest Ende Mai gibt es Gladiatorenkämpfe, Lagerleben und antikes Handwerk. Familien und historisch Interessierte entdecken Alltag, Schule und die Kampfkünste der Antike.

„Consummatum est“ würde der Lateiner sagen. Es ist vollbracht, kann die Stadt Remagen zufrieden feststellen. Denn das umfangreiche Programm für das zweitägige Jubiläumsfest anlässlich der Ernennung zum Unesco-Welterbe „Grenzen des Römischen Reiches – Niedergermanischer Limes“ vor fünf Jahren steht.







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