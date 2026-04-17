Remagen verwandelt sich zurück in die alte Römerstadt: Beim Rigomagusfest Ende Mai gibt es Gladiatorenkämpfe, Lagerleben und antikes Handwerk. Familien und historisch Interessierte entdecken Alltag, Schule und die Kampfkünste der Antike.
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„Consummatum est“ würde der Lateiner sagen. Es ist vollbracht, kann die Stadt Remagen zufrieden feststellen. Denn das umfangreiche Programm für das zweitägige Jubiläumsfest anlässlich der Ernennung zum Unesco-Welterbe „Grenzen des Römischen Reiches – Niedergermanischer Limes“ vor fünf Jahren steht.