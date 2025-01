Im Fitnessstudio in Ahrweiler Das erste Mal Pumpen gehen: Übungen im Selbsttest Anne Stollenwerk 25.01.2025, 10:00 Uhr

i Die Latzugmaschine trainiert den großen Rückenmuskel, Latissimus genannt, und ist eines der beliebtesten Geräte im Fitnessstudio. Anne Stollenwerk/Rhein-Zeitung

Manche lieben es, andere fürchten diesen Ort: Die Rede ist vom Fitnessstudio. Unsere Autorin hat im Fit & Fun Ahrweiler zum ersten Mal trainiert und herausgefunden, welche Übungen wie anstrengend sind.

„Ein Ziel ohne Plan ist nur ein Wunsch“ steht auf einem Schild im Büro des Fitnessstudios Fit & Fun in Ahrweiler. Am Eingang links befindet sich eine Theke, geradeaus blicke ich in einen großen, hellen Raum voller Geräte und Menschen. Auf der rechten Seite liegt ein Raum namens „Muskelschmiede“, weiter hinten sehe ich Laufbänder und Fahrräder beziehungsweise Spinninggeräte für das Konditionstraining, genannt Cardio.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen