Das Brohltal plant vier Hauptachsen für Fahrradpendler

Das Brohltal will – wie viele andere Kommunen auch – ihr Radwegenetz verbessern. Der VG-Rat hat dafür nun grünes Licht gegeben. Im Fokus stehen vier Pendlerrouten.
Lesezeit 2 Minuten
Die Verbandsgemeinde Brohltal treibt den Ausbau ihres Radwegenetzes voran. Bereits im August 2024 hatte der Verbandsgemeinderat das Kölner Planungsbüro Via eG mit der Erstellung eines Radverkehrskonzepts beauftragt. Grundlage dafür sind die vom Kreis Ahrweiler definierten Hauptverbindungen, die zu einem kreisweiten Hauptradnetz zusammengeführt wurden.