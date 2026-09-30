Platzwart in Bad Neuenahr
Das Apollinarisstadion ist sein zweites Zuhause
Während Platzwart Thomas Schmitt in seiner Anfangszeit das Grün noch mit dem Handrasenmäher schnitt, fährt er heute beqeum auf d
Während Platzwart Thomas Schmitt in seiner Anfangszeit das Grün noch mit dem Handrasenmäher schnitt, fährt er heute beqeum auf dem Aufsitzrasenmäher über die Rasenflächen des Apollinarisstadions.
Lars Tenorth

Seit 1988 ist Thomas Schmitt Platzwart im Apollinarisstadion in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Akribisch kümmert er sich um die Anlage. Als Platzwart hat er viel erlebt und ist auch bekannten Sportlern begegnet – wie Matthias Sammer.

Lesezeit 3 Minuten
Zwischenzeitlich musste die Wohnung von Platzwart Thomas Schmitt, die in der Nähe des Apollinarisstadions in Bad Neuenahr liegt, mehrere Monate lang saniert werden. Er brauchte dringend eine Übergangslösung, doch ein Hotel kam für ihn nicht infrage. Stattdessen lebte er rund sieben Monate im eigenen Wohnmobil im Apollinarisstadion.
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