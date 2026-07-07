Fünf Jahre nach der Flut
Das Apollinarisstadion erstrahlt in neuem Glanz
Die Hauptribüne des Apollinarisstadions in Bad Neuenahr
Die Hauptribüne des Apollinarisstadions in Bad Neuenahr
Tim Hammer

Nach fünf Jahren erwacht der Fußball in Bad Neuenahr-Ahrweiler zu neuem Leben. Das Apollinarisstadion, stolze Heimat des Ahrweiler BC, erstrahlt nach der Flut in modernem Glanz. Ein Neuanfang voller Hoffnung.

Lesezeit 4 Minuten
Gerd Treffer, Präsident des Ahrweiler BC (ABC), steht an der Promenade der Ahr direkt neben dem Apolliniarisstadion in Bad Neuenahr. „Richtig schön hier. Jeder, der das hier zum ersten Mal sieht, wird sich das denken. Das ist es auch, aber für mich ist einfach ein Teil meiner Kindheit damals weggeschwemmt worden“, so Treffer, der seit Ende vergangenen Jahres Präsident des ABC ist.
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