Das Ahrtal als Ziel für junge Familien – darauf wollen die Touristiker aus dem Kreis setzen. Doch es fehlt an Freizeitangeboten für Eltern mit Kindern. Was Hoteliers aus dem Kreis zum Vorstoß der Touristiker sagen.

Das Ahrtal wird zunehmend zum Urlaubsziel für junge Familien und soll deshalb auch familienfreundlicher werden. So zumindest die Ansage von Cheftouristiker Andreas Lambeck, Geschäftsführer vom Ahrtal-Tourismus. Doch wie sieht es tatsächlich mit Angeboten für Familien und vor allem für Eltern mit Kindern nach der Flutkatastrophe vom Juli 2021 aus? Die RZ hörte sich um.

Gelinde gesagt: „Etwas zu forsch und verfrüht“ findet der Altenahrer Hotelier Andreas Carnott vom Hotel Ruland die vollmundige Ankündigung des Tourismuschefs. Das Hotel Ruland war das erste Hotel in Altenahr, das nach dem enormen Schaden, was es durch die Flutkatastrophe davongetragen hatte, wiedereröffnete.

„Man kann keine Äpfel verkaufen, die noch nicht geerntet wurden.“

Andreas Carnott vom Hotel Ruland

„Wir können das momentan schlicht nicht anbieten, außer, wenn gerade Wandern angesagt ist, weil die Infrastruktur fehlt. Zwar weiß ich um die kaufmännische Notwendigkeit, aber die Realität ist eine andere. Man kann keine Äpfel verkaufen, die noch nicht geerntet wurden. Erst, wenn ich den Korb voll habe. Die Gäste kommen nicht wieder, wenn sie enttäuscht sind“, so der Hotelier, der auch Koch ist. „Es ist ähnlich, wie wenn ich eine Maischolle serviere, die nicht vernünftig entgrätet ist, weil der Zubereitende es nicht wirklich kann. Der will es dann nicht zugeben, und der Gast ist im schlechten Sinne ,bedient‘“, so Carnott. Ehrlichkeit währe nun mal am längsten.

Ahrtal hat noch zahlreiche touristische Baustellen

Was das Freizeitangebot angehe, so steht er auf dem Standpunkt: „Wir sind hier im Ahrtal noch meilenweit davon entfernt, familienfreundlich zu sein.“ Es fehle für Kinder definitiv an Angeboten wie Spielplätzen. „Und fahren Sie mal mit dem Fahrrad hier. Der Radweg ist erst ab Ahrbrück bis Blankenheim gut befahrbar, und was bringen mir die Umsonst-Fahrscheine für den öffentlichen Personennahverkehr für meine Gäste, wenn die Busse nicht fahren. Und wenn doch: dass die Fahrer dann kein Deutsch sprechen. Da sollten alle Fraktionen bis hoch zur Landesebene mal bei einer Tour samt ihrem Fahrrad versuchen, hier klarzukommen.“

Außerdem sei die Verkehrsanbindung zur Sommerrodelbahn eine äußerst schlechte. „Klar kann man sagen, dann gehen wir vielleicht zu Fuß über Wanderwege dorthin, aber da sollten dann wenigstens entsprechende Einkehr- oder Unterstellmöglichkeiten vorhanden sein.“ Apropos Einkehr: Andreas Carnott hat selbst immer wieder Erfahrung mit enttäuschten Gästen gemacht, die sich beschwert haben, dass sie an bestimmten Tagen vor verschlossenen Türen von Gastronomien stünden. „Ich hatte zuletzt Gäste aus Meckenheim hier, die das Ahrtal unterstützen wollten. Denen ist es bei ihrer Radtour im Hochsommer so gegangen, dass sie nirgendwo eine Einkehrmöglichkeit hatten. Einfach weil viele an Montagen oder Dienstagen Ruhetag haben und sie bei ihrer Tour auch keine Tourist-Info fanden. Die waren richtig erbost“, moniert der Altenahrer Hotelier.

Auch die Angebote müssen stimmen

Außerdem müsse das Angebot des Hotels passen. Carnott ist Vater von drei Jungen. Da gehe er davon aus, dass er für eine Nacht mit Frau und drei Kindern für Übernachtung und Frühstück mit 200 Euro zurechtkommt. „Nicht jeder kann sich überteuerte Preise leisten. Der Profit darf nicht im Vordergrund stehen. Außerdem müssten bestenfalls ab einem gewissen Alter die Kinder in einem separaten Schlafraum untergebracht werden können, damit die Eltern ihre Ruhe haben. Und wenn ein Schwimmbad vorhanden ist, Kinder auch da rein dürfen, was eben nicht immer erlaubt ist“, nennt Carnott ein Beispiel.

„Wenn die Eltern entspannt sind, haben auch die Kinder ein gutes Gefühl.“

Hotelbetreiberin Yvonne Neiss

Schlimm betroffen von der Flutkatastrophe war das Ahrweiler Hotel Lindenmühle von Yvonne und Georg Neiss. Immer noch hat das Ehepaar mit den Folgen zu kämpfen, hat aber wenigstens von den ursprünglich 22 Zimmern jetzt wieder zwölf in Betrieb. Gern kommen nach wie vor auch Familien mit Kindern zu dem urigen Hotel, das durch die Unterstützung von Helfern nach der Flut mit dem kleinen Park wenigstens teilweise wiederhergerichtet werden konnte.

i Auf der Kastanienwiese Green im Wohngebiet an der angrenzenden Ahrweiler Schützenstraße entstand nach der Flutkatastrophe ein Zirkuscafé. Judith Schumacher

Abenteuerspielplatz im Kreis fehlt

Yvonne Neiss war und ist es immer wichtig gewesen, dass für die Kinder auch eine Spielecke samt Spielen zur Verfügung steht. „Wenn die Eltern entspannt sind, haben auch die Kinder ein gutes Gefühl. Doch wenn sie mich fragen, wohin könnten wir mit unseren Kindern einen Ausflug machen, dann fällt mir außer dem Kinderlehrpfad Weinbergschnecke in den Weinbergen nicht viel ein“, sagt die Hotelbetreiberin. Meistens würde sie das Ringwerk am Nürburgring, den Tolli-Park in Mayen oder das Trampolino in Andernach vorschlagen. „Doch das ist weit weg. Uns fehlt dringend ein Abenteuerspielplatz oder auch ein Indoorspielplatz hier“, pocht sie auf Abhilfe. Da sei insgesamt noch viel zu tun, damit das Ahrtal das Prädikat „Familienfreundlich“ erhalte.

i Gleich an der Ahrtalbrücke gelegen, befand sich vor der Flut ein toller Abenteuerspielplatz. Die Zwischenlösung wurde wieder zurückgebaut. Hier warten Familien dringend darauf, dass dort wieder gespielt werden kann. Judith Schumacher

„Der Fokus liegt nach wie vor auf Wein, Wandern und Kultur mit sehr beliebten Events.“

Udo Loerraker, Zweiter Vorsitzender des Dehoga-Kreisverbandes und Inhaber des Hotels „Zum Ännchen“ in Ahrweiler

Für Udo Loerraker, Zweiter Vorsitzender des Dehoga-Kreisverbandes (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband) und Inhaber des Hotels „Zum Ännchen“ in Ahrweiler, ist das Ahrtal in erster Linie weniger auf Familientourismus ausgerichtet. „Der Fokus liegt nach wie vor auf Wein, Wandern und Kultur mit sehr beliebten Events. Wir selbst beherbergen im Jahr vielleicht bis zu zehn Kinder. Für diesen Personenkreis müsste in der Tat mehr getan werden. Eine schöne Idee finde ich aber den neuen Weinbergslehrpfad für Kinder“, sagt er.

Der Erlebnispfad für Kinder verfügt über neun Erlebnisstationen mit Infotafeln, auf denen die Weinbergschnecke Lotta Kindern in Form einer Rätsel-Rallye das Ahrtal und die Trauben auf lustige Weise näherbringt. Immerhin ein Anfang auf dem Weg zur Familienfreundlichkeit.