Es ist ein Novum im Ahrtal und wurde am Freitag auf dem Marktplatz in Ahrweiler lautstark bejubelt: Die Ahr hat jetzt einen Weinkönig. Felix Lüdenbach aus Heimersheim setzte sich gegen eine starke Konkurrenz durch und trägt nun die Krone für das Weinbaugebiet. Als Weinprinzessin steht ihm die 19-jährige Katharina Bongart aus Bad Neuenahr zur Seite.

i Freude bei Felix Lüdenbach bei der Verkündung, dass er der neue Weinkönig ist. Martin Gausmann

i Blumen gab es nach der Proklamation für Felix Lüdenbach und Katharina Bongart. Martin Gausmann

i Felix Lüdenbach und Katharina Bongart stoßen mit den Gästen des Pfingstweinmarkts an. Martin Gausmann

Harte Prüfung für fünf Bewerber

Fünf junge Menschen hatten sich um das Ehrenamt beworben und sich am Nachmittag der harten Prüfung durch eine 40-köpfige Jury, bestehend aus Winzern, Gastronomen und Touristikern, in der neuen Dagernova-Vinothek gestellt. Es war spannend bis zum Schluss, als zum Auftakt des Weinmarkts der Ahr die Briefe mit dem Wahlergebnis geöffnet wurden. Dann drückte die Vorgängerin Annabell Stodden aus Rech ihrem sichtlich gerührten Nachfolger die eigens für einen Weinkönig angefertigte Krone in die Locken. „Damit habe ich nicht gerechnet“, sagte Felix Lüdenbach, der sich nun sehr auf ein spannendes Jahr freut. Das gilt auch für die neue Weinprinzessin Katharina Bongart, der die Krone von der scheidenden Ahrweinprinzessin Laura Nietgen aus Dernau aufgesetzt wurde. Rund 100 Termine erwartet das neue Duo innerhalb und außerhalb des Ahrtals.

i Lukas Sermann dankte Laura Nietgen (links) und Annabell Stodden für ihren Einsatz. Martin Gausmann

Dass Annabell Stodden und Laura Nietgen ausgezeichnete Botschafterinnen für das gesamte Ahrtal als Wein- und Tourismusregion gewesen sind, bescheinigte ihnen der Vorsitzende des Vereins Ahrwein, Lukas Sermann. Annabell Stodden wird sich in den kommenden Monaten weiter explizit mit den Thema Wein befassen, um das Ahrtal bei der Wahl der Deutschen Weinkönigin im September zu vertreten. Sermann bewundert den Einsatz. „Ich bin überrascht, wie ihr für den Ahrwein einsteht – und das mit Herzblut und einem Lächeln im Gesicht. Ohne euch wäre der Wiederaufbau im Ahrtal deutlich schwerer“, sagte er.

Viel Freizeit fürs Ehrenamt geopfert

Viel Freizeit hatten der Kandidat und die Kandidatinnen schon bei der Vorbereitung opfern müssen. Gefragt waren bei der Fachbefragung nicht nur umfangreiches Wissen über den Ahrwein und das Ahrtal, sondern auch Schlagfertigkeit und Charisma sowie die Kompetenz, in gutem Englisch antworten zu können. Besonders herausfordernd: die Blindweinverkostung. „Ich habe mich da auch beim Ahrwein-Walk getestet, bin zu den Ständen der Winzer gegangen und gesagt: Schenken Sie mir einen Wein ein, damit ich prüfen kann, um welchen es sich handelt“, so Lüdenbach. Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler wird nun als Arbeitgeber Rücksicht nehmen müssen auf den prall gefüllten Terminkalender des neuen Weinkönigs, denn er arbeitet als Erzieher in einer Kindertagesstätte in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Auch im Karneval ist er aktiv. So trainiert er die Traumtänzer der KG Heimersheim und ist Betreuer der Bachemer Bützje. Den Weinort Heimersheim hat er ein Jahr lang als Weinkönig vertreten.

Die 19-jährige Katharina Bongart aus Bad Neuenahr hat als Weinprinzessin in Bachem Erfahrung gesammelt. Derzeit absolviert sie eine Ausbildung zur Bankkauffrau bei der VR Bank RheinAhr Eifel. Mit Bachem ist Katharina auch über ihre Mitgliedschaft im Funkencorps der Karnevalsgesellschaft verbunden.

i Viel Betrieb herrschte bereits am Freitag auf dem Pfingstweinmarkt. Martin Gausmann

Weinmarkt lädt zum Probieren und Feiern ein

Die neuen Majestäten zeigten sich anschließend auch beim Weinmarkt in Ahrweiler. Im Mittelpunkt standen die edlen Tropfen der Weingüter und Winzergenossenschaften der Ahr – von klassischen Spätburgundern bis hin zu fruchtigen Weißburgundern oder Blanc des Noirs. Elf renommierte Betriebe, darunter die Dagernova Ahr Weinmanufaktur, die Jungwinzer Next Generation, die Weingüter Deutzerhof, Max Schell, O. Schell, Peter Kriechel, Peter Lingen, Alfons Hostert, Stark-Linden, Brogsitter sowie die Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr, präsentieren ihre Weine.

i Felix Lüdenbach mischte sich gleich unters Volk. Martin Gausmann

i Partystimmung herrschte nach der Proklamation beim Pfingstweinmarkt. Martin Gausmann

Ein besonderes Angebot für den Weinmarkt der Ahr“: der Genussbegleiter, ein Wegweiser, um seinen neuen Lieblings-Ahrwein zu finden. Dieses Paket enthält einen Probewein (0,05 Liter) an jedem der elf Winzerstände, ein Ahrtal-Weinglas, eine Broschüre mit Informationen zu den teilnehmenden Betrieben sowie ein Tagesticket für den Verkehrsverbund Rhein-Mosel. Irene Kurban und Kirsten Seuchter, Gäste aus Wuppertal, haben sich gleich einen Genussbegleiter gesichert und finden, dass das eine gute Möglichkeit ist, um die Weine kennenzulernen. Sie lieben die Atmosphäre im Ahrtal, wo man gleich Anschluss finde.

Auch der Winzer Peter Lingen findet die Idee gut, dass die Gäste in kleinen Mengen das Angebot testen können. An zahlreichen Ständen waren auch alkoholfreie Alternativen zu haben, bei Kriechel beispielsweise etwas Prickelndes namens Luftikus. Werbung für unkomplizierten Weingenuss machten die Winzer der Next Generation an ihrem Stand vor allem mit Blick auf das jüngere Publikum. Bei eigentlich unerwarteten, fast sommerlichen Temperaturen war am Freitag vor allem der Blanc de Noir sehr gefragt.