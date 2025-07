Zahlreiche Bürger nahmen am Montagabend an der Gedenkveranstaltung im Neuenahrer Kurpark anlässlich des vierten Jahrestages der Flutkatastrophe teil. Bürgermeister Guido Orthen und Ministerpräsident Alexander Schweitzer fanden deutliche Worte.

Mit einer beeindruckenden Gedenkveranstaltung hat die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler am Montag an die schreckliche Flut vor vier Jahren mit ihren 135 Toten und den gewaltigen Zerstörungen im Ahrtal erinnert. Mehrere Tausend Bürger waren in den Kurpark gekommen, um zu gedenken und zu beten. Mit dabei waren neben zahlreichen Kommunalpolitikern aus Stadt und Kreis, wie Landrätin Cornelia Weigand, Mitglieder des Rates der Stadt sowie die Ortsvorsteher, auch Ministerpräsident Alexander Schweitzer, Klimaschutzministerin Katrin Eder sowie Kulturstaatssekretär Jürgen Hardeck.

Zahlreiche Zuhörer kamen

Geht man sonst meist nur zu fröhlichen Festen mit viel Musik und Unterhaltung in den Kurpark, so war es diesmal anders. Im Park, nach der Flut vorerst nur provisorisch wiederhergerichtet, war es still. Keine Musik, nur bedächtige Gespräche und eine eher nachdenkliche Menschenmenge. Die freie Fläche vor der Kleinen Bühne war mit Stühlen bestückt, sodass die meisten Bürger einen Sitzplatz hatten. Sie reichten jedoch nicht aus, sodass auch noch zahlreiche Stehplätze benötigt wurden.

i Unter dem Zeichen des Kreuzes wurde der 135 Toten der Flutnacht gedacht. Jochen Tarrach

Vor der Terrasse der Kleinen Bühne stand lediglich ein schlichter kleiner Altar mit einem Holzkreuz darauf. Zur Einleitung der Gedenkstunde spielte der Posaunenchor der Evangelischen Kirchengemeinde Bad Neuenahr unter der Leitung von Pastor Rüdiger Stiehl das Stück „Air“ von Traugott Fünfgeld, bevor Bürgermeister Guido Orthen das Wort ergriff.

„Wir teilen unsere Trauer, unsere Wut, unsere Frustration, aber auch unsere Dankbarkeit für die viele Hilfe.“

Kreisstadt-Bürgermeister Guido Orthen

Der schicksalhafte Tag vor vier Jahren habe unser aller Leben irgendwie verändert, so der Bürgermeister. Man gedenke heute in erster Linie der 135 Menschen, die in dieser Nacht unter schlimmen Umständen so plötzlich aus dem Leben gerissen worden seien, und auch all derer, die Verletzungen an Leib und Seele davongetragen und ihre Zukunftsperspektiven verloren hätten. Und trotzdem stehe man heute nicht allein da, sondern dürfte die große Gemeinschaft aller Anwesenden teilen.

i Die Reihe der Ehrengäste: Erster Beigeordneter Peter Diewald nebst Gattin (von links), Bürgermeister Guido Orthen nebst Gattin, Ministerpräsident Alexander Schweitzer, Ministerin Katrin Eder, Staatssekretär Jürgen Hardeck und Landrätin Cornelia Weigand. Jochen Tarrach

„Wir teilen unsere Trauer, unsere Wut, unsere Frustration, aber auch unsere Dankbarkeit für die viele Hilfe“, so Orthen. Die Bürger hätten in jener Nacht erlebt, was so ein „Eintageskrieg mit unserem Tal macht.“ Man habe erlebt, was institutionelles Versagen bedeute, wie sich ein in Teilen hilfloser Staat präsentiere. Man habe aber auch gesehen, wie großartig die bürgerliche Gesellschaft zur Solidarität bereit und imstande sei. Das gebe Hoffnung und Vertrauen zurück. Diese Fähigkeiten lassen resilienter werden für das, was kommt.

i Der Ministerpräsident dankt den Pfarrern Rüdiger Stiehl (links) und Jörg Meyrer (Mitte) für den beeindruckenden Gottesdienst. Jochen Tarrach

Alexander Schweitzer: Beim Wiederaufbau viel erreicht, aber auch noch viel zu tun

Im Anschluss an die nachdenklichen Worte von Guido Orthen ergriff Alexander Schweitzer das Wort. Auch er sprach von einem schweren Tag für die Menschen in der Region und im ganzen Land. Es sei beim Wiederaufbau vieles erreicht, aber auch noch vieles zu tun. Alle müssten sich der gemeinsamen Verantwortung für das Geschehen bewusst sein. Als besonders notwendig bezeichnete er auch heute noch das Angebot der Traumahilfezentren, die weiterhin finanziert würden. Schweitzer würdigte den Einsatz der vielen freiwilligen Helfer nach der Flut. Er bat die Menschen aber auch um Geduld beim Wiederaufbau. „Ich werde als Ministerpräsident bei Problemen immer für Sie da sein“, versprach er. Gemeinsam werde es gelingen, aus der Region, die so schwer gelitten habe, wieder eine Region zu machen, auf die alle mit Stolz schauen könnten.

i Ministerpräsident Alexander Schweitzer wird im Kurpark von Bürgermeister Guido Orthen (Mitte) und dem Ersten Beigeordneten Peter Diewald (rechts) begrüßt. Jochen Tarrach

Um 21 Uhr läuteten die Glocken im Ahrtal für zehn Minuten

Den folgenden ökumenischen Gottesdienst gestalteten der katholische Pfarrer Jörg Meyrer sowie sein evangelischer Amtsbruder Rüdiger Stiehl. In seinen kurzen Eröffnungsworten griff Pfarrer Stiehl auf den Begriff Vertrauen auf. „Glaube und Vertrauen sind brüchig geworden“, erklärte er. „Herr, schenke es uns wieder“, erbat er und gab damit Pfarrer Meyrer das Stichwort für seine Predigt, die auf dem 43. Kapitel des Buches Jesaja basierte. „Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir“, heißt es da. Der Glaube daran sei in den Stunden der Flut einfach weg gewesen. Aber: Es blieb die Hilfe der anderen, man sei eben nicht allein gewesen.

i Teilnehmer der Gedenkfeier (von links): Ortsvorsteher Ulrich Stieber aus Bachem, Ortsvorsteher Stephan Hübinger mit Gattin aus Gimmigen sowie Ortsvorsteher Ferdi Heuwagen aus Ahrweiler. Jochen Tarrach

So läuteten dann um 21 Uhr alle Glocken im Tal zehn Minuten für Hoffnung und Zukunft. Auch die folgenden Fürbitten waren auf das Thema Hoffnung und Zukunft abgestellt. So zum Beispiel die Bitte, die Helfer aller Hilfsorganisationen in ihrem Tun zu stärken und ihnen Kraft, Mut und Zuversicht zu geben. Der Gottesdienst gipfelte in einem gemeinsamen „Vater unser“ und endete dann mit der Schlussmusik des Posaunenchors „Oh when the Saints“.

i So sollen die Stelen von MemoriAHR aussehen. Jochen Tarrach

Viele der Teilnehmer blieben nach dem offiziellen Teil noch im Kurpark und nutzten die Gelegenheit zum gemeinsamen Gespräch. Immer wieder kamen dabei auch viele der längst nicht verarbeiteten Flutgeschichten wieder hoch. Wer Lust hatte, konnte sich im Kurpark die ausgestellten Metallstelen des Erinnerungsprojektes „MemoriAHR“ von Annette Holzapfel anschauen. Diese Stelen sollen in den Orten entlang der Ahr an das Geschehen in der Flutnacht erinnern. Der Ministerpräsident traf sich auf der Kurparkwiese noch mit den zahlreich gekommenen Mitgliedern des Fluthilfecamps 2025 und der Jugendbauhütten der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.