Fotos vom Feiern im Zelt Das 50. Oktoberfest in Insul war eine echte Gaudi Frank Bugge 12.10.2025, 17:00 Uhr

i Die fünf Grabenland Buam aus Osttirol sorgen als Hauptgruppe am Freitagabend dafür, dass das Zelt bebt. Ihrem Motto „Stimmung – Spaß – Vollgas“ werden die Profis und Vollblutmusiker vollauf gerecht, finden schnell den Draht zum Publikum und geben alles. Frank Bugge

In Insul wurde es am Wochenende bajuwarisch: das große Oktoberfest stand an. Es wurde ausgelassen gefeiert, getrunken und getanzt. Wir haben einige Eindrücke in Bildern festgehalten.

Der Erntedank- und Trachtenfestzug am Sonntag war einer der Höhepunkte beim Jubiläumsfest in Insul, wo der Junggesellenverein mitsamt der Dorfgemeinschaft zum 50. Oktoberfest eingeladen hatte. Drei Tage lang war das große Zelt an der Ahrbrücke mitten im Dorf der Schauplatz einer Riesensause, die als bajuwarischer Feierkultur-Import besonders am Freitag- und Samstagabend die Gäste aus der ganzen Region angezogen hat und für volles Haus sorgte.Am ...







