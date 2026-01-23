ISB-Vorstand zu Ahrtalflut Darum dauert Bewilligung der Aufbauhilfen﻿ so lange Lydia Schauff 23.01.2026, 16:00 Uhr

i „Ruine für die Ewigkeit“ steht im Juli 2024 auf einem Schild an einem zerstörten Haus im Weinort Mayschoß. Eine Kritik daran, dass der Wiederaufbau nur langsam vorankommt. Boris Roessler. picture alliance/dpa

Zähe Bearbeitung, schlechte Kommunikation: Immer wieder kritisieren Flutbetroffene im Ahrtal die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz. Woran es manchmal hakt? Ulrich Link vom ISB-Vorstand gibt in Bad Neuenahr-Ahrweiler Antworten.

Im September versammeln sich Flutbetroffene im Restaurant „Bahnsteig 1“ in Mayschoß, und machen ihrem Ärger über die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz Luft. Die Kritik: Die Anträge für Wiederaufbauhilfen werden zu langsam bearbeitet, die Kommunikation ist schlecht, es ist alles zu kompliziert.







Artikel teilen

Artikel teilen