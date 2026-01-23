Zähe Bearbeitung, schlechte Kommunikation: Immer wieder kritisieren Flutbetroffene im Ahrtal die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz. Woran es manchmal hakt? Ulrich Link vom ISB-Vorstand gibt in Bad Neuenahr-Ahrweiler Antworten.
Im September versammeln sich Flutbetroffene im Restaurant „Bahnsteig 1“ in Mayschoß, und machen ihrem Ärger über die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz Luft. Die Kritik: Die Anträge für Wiederaufbauhilfen werden zu langsam bearbeitet, die Kommunikation ist schlecht, es ist alles zu kompliziert.