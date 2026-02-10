Daniel Gebhart informiert an der EKS Realschule Plus in Bad Neuenahr-Ahrweiler über Suchtprävention. Gerade auch an Karneval konsumieren viele junge Menschen Alkohol. Er nennt Warnhinweise für Eltern und gibt Tipps im Umgang bei zu hohem Konsum.
Erhöhter und regelmäßiger Alkoholkonsum beeinträchtigt die Gesundheit und kann in extremen Fällen schwere Konsequenzen nach sich ziehen. Allein in Deutschland sind nach den Daten der Studie „Global Burden of Disease“ im Jahr 2021 rund 47.500 Menschen an den Folgen von hohem Alkoholkonsum gestorben.