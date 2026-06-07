Brohltalbahn feiert 125 Jahre
Dampflokomotiven, Weichen und ein streikender Oldtimer

Mit Dampflokomotiven, historischen Feuerwehrautos und Bussen, dazu Oldtimern feierten viele Fahrgäste den 125. Geburtstag der Brohltalbahn. Eine Parade soll laut Bahn im Herbst wiederholt werden. Daran ist ein alter Wagen schuld.

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125 Jahre Brohltalbahn: Nach dem gelungenen Start am Fronleichnamstag sind am Wochenende unzählige Fahrgäste im Brohltal bei der Fahrzeugausstellung voll auf ihre Kosten gekommen. Besonders gefiel die Mischung aus Güter- und Personenzügen. Da es viele Züge gab, hatte Dylan Cardine von der befreundeten französischen Eisenbahngesellschaft Chemin de fer de la Baie de Somme (CFBS) im Güterbahnhof Weiler die Aufgabe, bei Zugkreuzungen die Weichen zu ...

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