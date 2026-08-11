General spricht in Neuenahr
Cyberangriffe: Neue Herausforderungen für  Bundeswehr
Der Kommandeur Ausbildungszentrum Cyber- und Informationsraum, Brigadegeneral Kai Heß (Bildmitte), war in Bad Neuenahr bei der G
Der Kommandeur Ausbildungszentrum Cyber- und Informationsraum, Brigadegeneral Kai Heß (Bildmitte), war in Bad Neuenahr bei der Gesellschaft für Sicherheitspolitik (GSP) zu Gast. Rechts: Vorsitzender Josef Schmidhofer und auf der anderen Seite Musikus Jürgen Schick.
Jochen Tarrach

Die Bedrohungen durch Cyberattacken nehmen heutzutage zu. Das war jetzt auch Thema bei der Gesellschaft für Sicherheitspolitik in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Ein General beschreibt, warum nicht nur das Militär, sondern auch die Bürger gefragt sind.

Lesezeit 2 Minuten
Mit Brigadegeneral Kai Heß als Gast hatte die Gesellschaft für Sicherheitspolitik (GSP) in der Sektion Bad Neuenahr-Ahrweiler am Sonntag bei ihrer traditionellen Veranstaltung „Sicherheitspolitik bei Wein und Musik“ einen ebenso fachkundigen wie namhaften Referenten zu Gast.
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