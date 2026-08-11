Die Bedrohungen durch Cyberattacken nehmen heutzutage zu. Das war jetzt auch Thema bei der Gesellschaft für Sicherheitspolitik in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Ein General beschreibt, warum nicht nur das Militär, sondern auch die Bürger gefragt sind.
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Mit Brigadegeneral Kai Heß als Gast hatte die Gesellschaft für Sicherheitspolitik (GSP) in der Sektion Bad Neuenahr-Ahrweiler am Sonntag bei ihrer traditionellen Veranstaltung „Sicherheitspolitik bei Wein und Musik“ einen ebenso fachkundigen wie namhaften Referenten zu Gast.