Musiksommer in Ahrweiler
Coverbands animieren das Publikum zum Mitsingen
Bis zu 1500 Besucherinnen und Besucher kommen zum Musiksommer Ahrweiler.
Bis zu 1500 Besucherinnen und Besucher kommen zum Musiksommer Ahrweiler.
Thomas Kölsch

Der Musiksommer in Ahrweiler mausert sich immer mehr zu einem beliebten Treff für Musikfreunde. Meist spielen Coverbands die Hits von bekannten Künstlern, was viele zum Mitsingen animiert.

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Konzerte als Gemeinschaftserlebnisse: Das will der Musiksommer Ahrweiler dem Publikum bieten. Es sind Abende, in denen Menschen aus allen Generationen zusammenkommen, um nicht nur zuzuhören, sondern auch um mitzusingen. „Das ist den Bürgerinnen und Bürgern tatsächlich sehr wichtig“, betont Ellen Tappe, Projektmanagerin des Stadtmarketings Bad Neuenahr-Ahrweiler.

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