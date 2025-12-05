Vakanter ZF-Umzug Corona und Ahrflut gefährdeten schon Jobs in Ahrweiler Ralf Grün 05.12.2025, 14:00 Uhr

i Die IG Metall hatte bereits 2020 zu einem Autokorso aufgerufen, weil Arbeitsstellen auch am ZF-Standort Ahrweiler auf dem Spiel standen. Hans-Jürgen Vollrath (Archivfoto). Hans-Jürgen Vollrath

In Niederzissen wartet ein fast fertiges Werksgebäude darauf, dass ZF-Montageanlagen und Mitarbeiter einziehen. Die Konzernspitze stellt jedoch den Umzug infrage. Die Marktlage gibt sie als Grund an. Dabei waren Jobs in Ahrweiler schon mal in Gefahr.

Das neue ZF-Werk in Niederzissen ist zwar immer noch eine Baustelle, aber 2026 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Allerdings sieht es derzeit nicht danach aus, als dass der 2022 beschlossene Umzug von Ahrweiler ins Brohltal an die A61 tatsächlich kommen wird.







