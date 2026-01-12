Protest in Nierendorf Container stehen seit Jahren leer und kosten viel Geld Thomas Weber 12.01.2026, 12:00 Uhr

14 Container sorgen bei Bürgern in Nierendorf für Unmut. Als Notunterkunft nach der Flut angeschafft, warten sie auf ihre weitere Bestimmung. Sie sollen mal Bauunternehmen beherbergen. Doch die Baustelle, um die es geht, lässt auch auf sich warten.

Am Ortsrand von Nierendorf stehen seit der Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 Container, in Summe 14 Stück. Dort kamen für kurze Zeit nach der Flut Kinder aus einem Heimersheimer Kindergarten unter. Sie konnten aber schnell in ein Provisorium in ihrem Heimatort umziehen.







Artikel teilen

Artikel teilen