„Der Teufel trägt Rollstuhl“ Comedy im Stühlchenkreis: Tan Çağlar in Bonn Thomas Kölsch 27.04.2026, 13:00 Uhr

i Tan Çağlar Thomas Kölsch

„Der Teufel trägt Rollstuhl“ heißt das aktuelle Programm des Schauspielers, Entertainers und Comedians Tan Çağlar. Im Bonner Brückenforum hat er es jetzt präsentiert – mit viel Selbstironie, Sympathie und Interaktion mit dem Publikum.

Mit dem Dialog zwischen Künstlern und Publikum ist das so eine Sache: Auf der einen Seite freut sich Letzteres, wenn es wahrgenommen wird, auf der anderen Seite ist vielen Menschen eine direkte Ansprache und das damit verbundene kurzzeitige Rampenlicht eher unangenehm, insbesondere wenn so eine Pointe auf Kosten des Adressaten entsteht.







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