Coca-Cola in Bad Neuenahr
Codes auf Glasflaschen machen Weg der Flasche sichtbar
Der Data-Matrix-Code wird vom Flaschenlieferanten mithilfe einer Spezialtechnologie direkt in den Flaschenhals gelasert.
Der Data-Matrix-Code wird vom Flaschenlieferanten mithilfe einer Spezialtechnologie direkt in den Flaschenhals gelasert.
Adrian Müller / Coca-Cola

Das Unternehmen Coca-Cola Europacific Partners Deutschland hat in Bad Neuenahr ein Projekt gestartet. Große Apollinaris-Wasserflaschen aus Glas werden mit Codes versehen, die den Weg der Flasche digital nachvollziehbar machen. Was das bringen soll.

Lesezeit 3 Minuten
Das Unternehmen hinter den Getränkemarken Coca-Cola und Apollinaris, Coca-Cola Europacific Partners Deutschland, hat am Standort in Bad Neuenahr ein Pilotprojekt gestartet. Mit einer Gravur auf jeder 0,75-Liter-Glasflasche will das Unternehmen nachverfolgen, was aus seinen Flaschen wird.
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