Coca-Cola in Bad Neuenahr Codes auf Glasflaschen machen Weg der Flasche sichtbar Celina de Cuveland 03.08.2026, 11:35 Uhr

i Der Data-Matrix-Code wird vom Flaschenlieferanten mithilfe einer Spezialtechnologie direkt in den Flaschenhals gelasert. Adrian Müller / Coca-Cola

Das Unternehmen Coca-Cola Europacific Partners Deutschland hat in Bad Neuenahr ein Projekt gestartet. Große Apollinaris-Wasserflaschen aus Glas werden mit Codes versehen, die den Weg der Flasche digital nachvollziehbar machen. Was das bringen soll.

Das Unternehmen hinter den Getränkemarken Coca-Cola und Apollinaris, Coca-Cola Europacific Partners Deutschland, hat am Standort in Bad Neuenahr ein Pilotprojekt gestartet. Mit einer Gravur auf jeder 0,75-Liter-Glasflasche will das Unternehmen nachverfolgen, was aus seinen Flaschen wird.







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