Das Unternehmen Coca-Cola Europacific Partners Deutschland hat in Bad Neuenahr ein Projekt gestartet. Große Apollinaris-Wasserflaschen aus Glas werden mit Codes versehen, die den Weg der Flasche digital nachvollziehbar machen. Was das bringen soll.
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Das Unternehmen hinter den Getränkemarken Coca-Cola und Apollinaris, Coca-Cola Europacific Partners Deutschland, hat am Standort in Bad Neuenahr ein Pilotprojekt gestartet. Mit einer Gravur auf jeder 0,75-Liter-Glasflasche will das Unternehmen nachverfolgen, was aus seinen Flaschen wird.