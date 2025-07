Coca-Cola streicht 19 Stellen in Bad Neuenahr

Die geänderte Nachfrage der Verbraucher sorgt dafür, dass Coca-Cola an seinem Standort in Bad Neuenahr eine Produktionslinie schließt. Davon betroffen sind auch einige Mitarbeiter.

Das Unternehmen Coca-Cola Europacific Partners stellt im Herbst eine seiner fünf Produktionslinien ein. Das hat Benedikt Gietmann, Sprecher des Unternehmens, unserer Zeitung mitgeteilt. Es handelt sich dabei um die PET-Einwegflaschen-Produktionslinie. Von der Einstellung sind 21 Stellen vorwiegend in der Produktion betroffen, zwei Stellen werden an anderen Standorten entstehen, sodass netto 19 Stellen abgebaut werden.

Verbraucher stehen eher auf Glasflaschen und PET-Mehrwegflaschen

Grund für die Einstellung der Linie sei die Nachfrage der Verbraucher. Diese sei nach Glas- und Mehrweg-PET-Flaschen höher als nach Einweg-Plastikflaschen, so Gietmann. In einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt es: „Aufgrund einer leicht rückläufigen Nachfrage von PET-Einwegflaschen infolge geänderten Konsumverhaltens soll die Einwegflaschen-Produktionslinie am Standort Bad Neuenahr stillgelegt werden. Die Linie, die technisch zu den älteren Anlagen zählt, soll voraussichtlich im September oder Oktober außer Betrieb genommen werden.“

Die Mitarbeiter seien am Mittwochmittag über die Neuerungen in Kenntnis gesetzt worden, so Gietmann. Bad Neuenahr bleibe ein wichtiger Bestandteil des Produktionsnetzwerkes des Unternehmens von Coca-Cola Europacific Partners Deutschland. Der Stellenabbau erfolge auf freiwilliger Basis, heißt es vom Unternehmen. Erste Signale für einvernehmliche Lösungen lägen bereits vor.

Sozialverträgliche Lösungen sollen gefunden werden

„Wir führen diese Gespräche in enger Abstimmung mit der Arbeitnehmervertretung und setzen auf transparente Kommunikation und sozialverträgliche Lösungen“, wird Matthias Hickstein, Direktor Produktion bei Coca-Cola Eurapacific Partners Deutschland, in der Pressemitteilung zitiert.

Coca-Cola hatte erst im Oktober eine modernisierte Linie für Ein-Liter-PET-Mehrwegflaschen in Betrieb genommen, ein Bekenntnis zum Standort, wie es damals hieß. Auch jetzt war es Gietmann wichtig, die Relevanz des Standortes zu betonen. PET-Einweg und PET-Mehrwegflaschen lassen sich vom Verbraucher an der Dicke des Materials unterscheiden.