In Bad Neuenahr stellt das Unternehmen Coca-Cola Europacific Partners Deutschland im Herbst eine Produktionslinie ein. Der Grund: eine Änderung im Konsumverhalten der Kunden. Das Werk ist offenbar das einzige, das von der Einstellung betroffen ist.

Die Nachricht von Stellenstreichungen im Coca-Cola-Werk in Bad Neuenahr hat in der vergangenen Woche für Aufsehen gesorgt. Inzwischen ist klar: Dem Unternehmen ist die Einvernehmlichkeit mit den betroffenen Mitarbeitern wichtig. Wir haben bei Pressesprecher Benedikt Gietmann noch einige weitergehende Fragen gestellt. Dies sind die Antworten:

i Eine Produktionslinie für PET-Mehrwegflaschen von Coca-Cola in Bad Neuenahr. Martin Gausmann

Herr Gietmann, 21 Stellen werden abgebaut, netto sind es aber nur 19 Stellen, da an zwei anderen Standorten zwei neue Arbeitsplätze entstehen sollen. Diese zwei Stellen, wo entstehen die? Und um welche Stellen handelt es sich? Werden dann zwei Mitarbeiter den Standort in Bad Neuenahr verlassen und dort ihren Dienst antreten?

Die beiden neuen Stellen werden an zwei unserer Produktionsstandorte in Deutschland geschaffen, die ebenfalls über eine Einweg-Produktion verfügen. Dabei handelt es sich um Positionen als Staplerfahrer im Bereich Logistik. Wer diese Stellen übernehmen wird und ob dies gegebenenfalls Mitarbeitende aus Bad Neuenahr sein werden, steht derzeit noch nicht fest.

Wie liefen die bisher geführten Gespräche mit den betroffenen Mitarbeitern? Wie viele der 19 betroffenen Mitarbeiter haben angekündigt, dass sie mit der Abfindung zufrieden sind?

Die ersten Gespräche mit den Mitarbeitenden finden gerade statt. Es wird mehrere Wochen dauern, bis es Klarheit darüber gibt, welche Mitarbeitenden sich für eine Abfindung entscheiden. Wichtig ist, dass es keine betriebsbedingten Kündigungen geben wird. Mitarbeiter scheiden ausschließlich auf freiwilliger Basis aus. Mitarbeiter an anderen Produktionslinien können ebenso von dem Freiwilligenprogramm Gebrauch machen, sodass Mitarbeiter der betroffenen Einweg-Linie dann diese Stelle übernehmen können.

Sind auch andere Standorte von Produktionslinien-Einstellungen betroffen? Der Trend weg von der PET-Einwegflasche wird sich ja überregional bemerkbar machen.

Nein, es sind keine weiteren Standorte von einer Einstellung betroffen, denn die Nachfrage nach der PET-Einwegflasche sinkt nur sehr leicht. Die Einweg-PET-Linie in Bad Neuenahr ist mit einem Alter von über 25 Jahren eine der ältesten Linien in unserem Produktionsnetzwerk und wurde zuletzt schon nur noch im Zwei-Schicht-Betrieb genutzt. Dadurch können wir hier sehr gezielt eine kleine Kapazitätsanpassung vornehmen.

i Einblicke in das Werk von Coca-Cola in Bad Neuenahr. Martin Gausmann

Was passiert auf der Fläche im Coca-Cola-Werk in Bad Neuenahr, auf der die Linie eingestellt wird? Wie wird sie zukünftig genutzt werden?

Im Moment konzentrieren wir uns auf die Umsetzung der geplanten Veränderung. Danach prüfen wir, ob und in welcher Form die Fläche neu genutzt werden kann.

Zum Hintergrund: Im Werk in Bad Neuenahr, in dem auch das Mineralwasser Apollinaris abgefüllt wird, will Coca-Cola im Herbst die Produktionslinie für Einweg-PET-Flaschen einstellen – von der Stellenstreichung sind 21 Mitarbeiter betroffen. Das Unternehmen Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) Deutschland hatte mitgeteilt, dass ihnen „attraktive Abfindungen“ angeboten worden seien.