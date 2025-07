Coca-Cola streicht in seinem Werk in Bad Neuenahr 19 Stellen. Auch die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ist darüber informiert. Für sie ist das Vorgehen des Unternehmens kein unbekanntes.

Der Abbau von 19 Stellen im Werk von Coca-Cola in Bad Neuenahr im Herbst scheint einvernehmlich zu verlaufen. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Mittelrhein sei über die Vorgänge im Werk informiert, teilt Geschäftsführer Volker Daiss unserer Zeitung auf Anfrage mit. Man stehe mit dem Betriebsrat in Verbindung. Daiss ordnet ein: „Es gibt viele Beschäftigte, die freiwillig zu den Konditionen, die das Unternehmen anbietet, dieses verlassen. Vermutlich würden das zu diesen Konditionen sogar mehr als die 19 betroffenen Mitarbeiter tun, wenn es um ihren Arbeitsplatz ginge.“

Coca-Cola geht häufig auf diese Weise vor

Das Unternehmen Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) Deutschland hatte mitgeteilt, dass den Mitarbeitern „attraktive Abfindungen“ angeboten worden seien. Nach derzeitigem Stand ist der NGG kein Mitarbeiter bekannt, der mit der Regelung unzufrieden ist oder gegen den Stellenabbau vorgehen will. Für Daiss ist das Vorgehen des Getränkekonzerns kein unbekanntes: „In den vergangenen zehn Jahren hat Coca-Cola auf diese Weise gut die Hälfte der Belegschaft bundesweit angebaut.“ Standorte würden geschlossen, andere gestärkt. Da der Stellenabbau „scheibchenweise“ vonstatten gehe, falle dieser gar nicht so recht auf.

Coca-Cola Europacific Partners Deutschland hatte zuletzt im Oktober 2024 für Aufsehen gesorgt. Damals hatte das Unternehmen die Schließung von Standorten in Köln, Neumünster, Berlin-Hohenschönhausen, Bielefeld und Memmingen mitgeteilt. Man wolle sich „im anhaltend wettbewerbsintensiven Marktumfeld noch kosteneffizienter aufstellen, den Veränderungen in der Getränkelogistik begegnen und die Auslastung im deutschen Produktions- und Logistiknetzwerk weiter stärken“, erklärte CCEP damals.

Zwei neue Stellen an anderen Standorten

Im Werk in Bad Neuenahr, in dem auch das Mineralwasser Apollinaris abgefüllt wird, will Coca-Cola im Herbst die Produktionslinie für Einweg-PET-Flaschen einstellen. Damit fallen 21 Stellen weg. Zwei werden an andernorts geschaffen, wonach netto 19 Stellen von der Streichung betroffen sind.