Leerstände in Adenau
Citymanagerin will Zentrum wieder mehr beleben
Beim Rundgang durch Adenau stattete unsere Zeitung gemeinsam mit der Citymanagerin Sarah Rotterdam auch Werner Scheuren einen Be
Beim Rundgang durch Adenau stattete unsere Zeitung gemeinsam mit der Citymanagerin Sarah Rotterdam auch Werner Scheuren einen Besuch ab. Er ist Inhaber des Herrenbekleidungsgeschäfts "Mode für Ihn", direkt an der Hauptstraße.
Nina Legler

Beim Shoppen entlang der Hauptstraße in Adenau fällt der ein oder andere Leerstand ins Auge. Doch das soll sich bald ändern: Citymanagerin Sarah Rotterdam arbeitet auf Hochtouren daran, die Stadt wieder mit Leben zu füllen. Aber wie?

Lesezeit 4 Minuten
Zwischen Fachwerk, Motorsport und Eifelidylle liegt Adenau – auch bekannt als die Stadt am Nürburgring. Besonders in der Hochsaison passieren Tausende Motorsportfans hier jeden Tag die Hauptstraße, an der sich zahlreiche Geschäfte, Cafés und Restaurants aneinanderreihen.

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