Beim Shoppen entlang der Hauptstraße in Adenau fällt der ein oder andere Leerstand ins Auge. Doch das soll sich bald ändern: Citymanagerin Sarah Rotterdam arbeitet auf Hochtouren daran, die Stadt wieder mit Leben zu füllen. Aber wie?
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Zwischen Fachwerk, Motorsport und Eifelidylle liegt Adenau – auch bekannt als die Stadt am Nürburgring. Besonders in der Hochsaison passieren Tausende Motorsportfans hier jeden Tag die Hauptstraße, an der sich zahlreiche Geschäfte, Cafés und Restaurants aneinanderreihen.