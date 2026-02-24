Wahl in Bad Neuenahr-Ahrweiler Christoph Scheuer möchte nachhaltig wiederaufbauen Lars Tenorth 24.02.2026, 17:00 Uhr

i Christoph Scheuer möchte Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler werden. Lars Tenorth

Als einer von vier Kandidaten tritt Christoph Scheuer bei der Bürgermeisterwahl in Bad Neuenahr-Ahrweiler an. Der Kandidat der Grünen spricht im Interview etwa darüber, wie er den Wiederaufbau voranbringen möchte, seine Stärken und den Gründergeist.

Für die Grünen tritt Christoph Scheuer als Kandidat bei der Bürgermeisterwahl in Bad Neuenahr-Ahrweiler am 22. März an. Im Interview spricht er nicht nur über dieses Thema, sondern darüber hinaus auch über den Wiederaufbau, seine Stärken und beruflichen Kompetenzen.







