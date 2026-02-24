Als einer von vier Kandidaten tritt Christoph Scheuer bei der Bürgermeisterwahl in Bad Neuenahr-Ahrweiler an. Der Kandidat der Grünen spricht im Interview etwa darüber, wie er den Wiederaufbau voranbringen möchte, seine Stärken und den Gründergeist.
Lesezeit 6 Minuten
Für die Grünen tritt Christoph Scheuer als Kandidat bei der Bürgermeisterwahl in Bad Neuenahr-Ahrweiler am 22. März an. Im Interview spricht er nicht nur über dieses Thema, sondern darüber hinaus auch über den Wiederaufbau, seine Stärken und beruflichen Kompetenzen.