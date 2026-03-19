Prominenter Gast im Kloster Christian Wulff hält Fastenpredigt in Maria Laach Martin Ingenhoven 19.03.2026, 15:01 Uhr

i Mit großer Leidenschaft sprach Bundespräsident a. D. Christian Wulff über Empathie und Demut. Martin Ingenhoven

Christian Wulff, Bundespräsident a. D., hat am Mittwoch eine Fastenpredigt in Maria Laach gehalten. Er spannte einen Bogen über den Begriff der Empathie in die heutige Gegenwart.

Hochkarätig besetzt ist sie, die diesjährige Reihe der Fastenpredigten in Maria Laach. Jeden Mittwoch in der Fastenzeit laden die Benediktinermönche einen prominenten Gast aus Kirche und Gesellschaft dazu ein, eine Predigt zu halten. War es kürzlich noch Altkanzlerin Angela Merkel, die am Ambo der Basilika das Wort ergriff, so sprach in dieser Woche mit Christian Wulff, Bundespräsident a.







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