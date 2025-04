Am 5. Mai 1968 erfolgte der erste Spatenstich zur neuen Pfarrkirche St. Pius an der Schnittstelle zwischen Bachem, Bad Neuenahr und Ahrweiler. Bereits wenige Wochen später, am 1. Juli 1968, wurde der Grundstein in das Mauerwerk eingefügt. Fast genau 52 Jahre und vier Monate wurde das ebenso schmucke wie moderne Gebäude fortan als Pfarrkirche erster Anlaufpunkt für die katholischen Christen der Pfarrei St. Pius. Am Samstag nun wurde das Gotteshaus profaniert. Das bedeutet: Ihm wurde durch den Trierer Weihbischof Robert Brahm im Auftrag von Bischof Stephan Ackermann der Status einer Pfarrkirche entzogen. Das Gotteshaus gilt fortan als normales Gebäude.

Mehrere Hundert Christen kamen zur Wortgottesdienstfeier

Das war notwendig geworden, da die Flut der Ahr im Juli 2021 das Gebäude so schwer beschädigt hatte, dass ein Wiederaufbau zur Pfarrkirche nicht mehr lohnend erschien. Es ist nach St. Andreas in Ahrbrück das zweite Gotteshaus im Kreis Ahrweiler, dass als Folge der Flut profaniert wurde. Die in einer Kirche vorhandenen Reliquien eines oder mehrerer Heiligen der katholischen Kirche waren bereits aus dem Altar entnommen worden und lagen am Samstag in einem glänzenden Kästchen für alle sichtbar auf einem kleinen Altar, der auf dem Platz vor der Kirche aufgebaut war. Ein großes Gemälde erinnerte an den Namensgeber der Kirche, den inzwischen heiligen Papst Pius X., der sein Pontifikat von 1903 bis 1914 hatte.

i Mehrere Hundert katholische Christen hatten sich auf dem Vorplatz zu St. Pius eingefunden um der seltenen Handlung einer Profanierung beizuwohnen. Jochen Tarrach

Mehrere Hundert Christen hatten sich eingefunden, um der von Weihbischof Brahm im Beisein von Pfarrer Jörg Meyrer sowie Dekan Peter Strauch gehaltenen Wortgottesdienstfeier beizuwohnen. Mit dabei war auch der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Bad Neuenahr. Es gebe Anlässe, die man gewiss lieber erleben wolle als eine Profanierung, erklärte Weihbischof Brahm in seinen Eröffnungsworten zur Feier. Aber man habe für dieses Gotteshaus nach der Flut keine tragfähige Lösung mehr gefunden, und es sei noch immer nicht gewiss, was aus dem Haus werde, so der Weihbischof.

An das Leben in St. Pius erinnert

Klar ist allerdings, eine geweihte Kirche wird es nicht mehr sein. „Der Abschied von einer Kirche wie St. Pius ist ein bewegendes, ja, belastendes Geschehen. Es ist nicht nur ein Gebäude, es ist das Haus Gottes“, erklärte Dekan Strauch. Aber es seien die Menschen gewesen, die es mit Leben gefüllt hätten. Die Saat sei auf einen guten Boden gefallen und werde jetzt an anderen Orten aufgehen.

Mehrere Gemeindemitglieder erinnerten in kurzen Wortbeiträgen an das zuvor beschriebene Leben in St. Pius. Dabei wurde die Bitte geäußert, wenigstens die Glocken im Turm zu erhalten, damit alle wüssten, dass hier einmal St. Pius war. „Ein Kapitel der Kirchengeschichte des Ahrtals endet heute“, erklärte Dekan Strauch und verlas das Profanierungsdekret des Bischofs, der am 5. April 2025 das Kirchengebäude per Urkunde für profan erklärt hatte. Im Anschluss an die Feierstunde ging es in einer Prozession zurück zu den Ursprüngen der Pfarrei, zur Kapelle St. Anna in Bachem. Dort wurde die Pfarrei St. Pius am 1. Juli 1963 ins Leben gerufen.