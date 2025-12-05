Chorleiter Wilfried Schäfer aus Ahrweiler ausgezeichnet

Wilfried Schäfer hat jahrzehntelang als Kreischorleiterden Chorgesang im Kreis Ahrweiler geprägt. Jetzt hat er beim rheinland-pfälzischen Leistungssingen der Gesangvereine Silber geholt.
Beim landesweiten rheinland-pfälzischen Leistungssingen der Gesangvereine hat Wilfried Schäfer als Chorleiter den zweiten Platz gemacht und damit Silber geholt. Eine stolze Leistung, denn die Anforderungen waren hoch und mit Blick auf seine bisherige Chorleiterarbeit hat Schäfer allen Grund, stolz zu sein.