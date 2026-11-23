Künstliche Intelligenz Chancen und Gefahren von KI in Bad Neuenahr beleuchtet Jochen Tarrach 23.11.2026, 06:00 Uhr

i Voll im Thema KI: Roman Noetzel von der IQIB. Jochen Tarrach

Im ehemaligen Thermal-Badehaus beleuchteten KI-Experten die Chancen und Gefahren von künstlicher Intelligenz. Eingeladen zur Diskussion hatte das IQIB, ein Institut, das Interessierten die Geheimnisse hinter modernen Entwicklungen verraten möchte.

Kann die Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) auch für den Mittelstand in Bad Neuenahr-Ahrweiler oder gar die öffentlichen Verwaltungen im ganzen Kreis Ahrweiler von Interesse sein? Ist KI eine Chance, das zukünftige Leben zu verbessern, oder ist sie eher angesichts von Schlupflöchern im System eine große Gefahr?







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