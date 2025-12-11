CDU sucht neuen Kandidaten für Amt des Bürgermeisters

Für die Wahl des neuen Stadtchefs von Bad Neuenahr-Ahrweiler bleiben vorläufig zwei Kandidaten: Jörn Kampmann tritt als unabhängiger Kandidat an, Christoph Scheuer für die Grünen. Und die CDU sucht nun nach Alternativen.
Lesezeit 1 Minute
Nachdem Christdemokrat Peter Ropertz seine Kandidatur für die Bürgermeisterwahl in Bad Neuenahr-Ahrweiler am Mittwoch, 10. Dezember, offiziell zurückgezogen hat, sucht die CDU nun händeringend nach einem neuen Kandidaten. Aus Parteikreisen erfuhr unsere Zeitung, dass es auch schon mehrere Anwärter gebe, eine Entscheidung aber noch ausstehe.