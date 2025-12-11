Wahl in Bad Neuenahr-Ahrweiler CDU sucht neuen Kandidaten für Amt des Bürgermeisters Celina de Cuveland

Jochen Tarrach 11.12.2025, 14:00 Uhr

i Wer wird neuer Stadtchef im Rathaus von Bad Neuenahr-Ahrweiler? Martin Gausmann

Für die Wahl des neuen Stadtchefs von Bad Neuenahr-Ahrweiler bleiben vorläufig zwei Kandidaten: Jörn Kampmann tritt als unabhängiger Kandidat an, Christoph Scheuer für die Grünen. Und die CDU sucht nun nach Alternativen.

Nachdem Christdemokrat Peter Ropertz seine Kandidatur für die Bürgermeisterwahl in Bad Neuenahr-Ahrweiler am Mittwoch, 10. Dezember, offiziell zurückgezogen hat, sucht die CDU nun händeringend nach einem neuen Kandidaten. Aus Parteikreisen erfuhr unsere Zeitung, dass es auch schon mehrere Anwärter gebe, eine Entscheidung aber noch ausstehe.







