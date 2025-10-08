Korden führt Solidarprinzip an CDU setzt Beschluss für Bezahlkarte in Ahrweiler durch 08.10.2025, 18:00 Uhr

i Eine Musterkarte einer sogenannten Bezahlkarte für Geflüchtete in Rheinland-Pfalz. Harald Tittel/dpa

Ein Sachstandsbericht zur Bezahlkarte für Flüchtlinge sollte die Mitglieder des Kreis- und Umweltausschusses des Kreises Ahrweiler eigentlich nur informieren. Doch der Tagesordnungspunkt endete überraschend mit einem umstrittenen Beschluss.

Die Bezahlkarte für Asylbewerber soll auch im Kreis Ahrweiler kommen – sobald der Aufnahmestopp nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 für den Landkreis aufgehoben ist und die Anzahl der Asylsuchenden steigt. Doch das ist bisher nicht in Sicht, wie der







