Ein Sachstandsbericht zur Bezahlkarte für Flüchtlinge sollte die Mitglieder des Kreis- und Umweltausschusses des Kreises Ahrweiler eigentlich nur informieren. Doch der Tagesordnungspunkt endete überraschend mit einem umstrittenen Beschluss.
Die Bezahlkarte für Asylbewerber soll auch im Kreis Ahrweiler kommen – sobald der Aufnahmestopp nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 für den Landkreis aufgehoben ist und die Anzahl der Asylsuchenden steigt. Doch das ist bisher nicht in Sicht, wie der