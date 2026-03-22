Partei holt zwei Direktmandate
CDU ist auch im Kreis Ahrweiler strahlender Sieger
Auch im Wahllokal in der Sporthalle der Grundschule Ahrweiler konnten Berechtigte ihre Stimme zur Landtagswahl 2026 abgeben.
Auch im Wahllokal in der Sporthalle der Grundschule Ahrweiler konnten Berechtigte ihre Stimme zur Landtagswahl 2026 abgeben.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

CDU als strahlender Gewinner, die SPD abgestraft und nur knapp vor der AfD als drittstärkste Kraft, die Grünen weit abgeschlagen: Das Ergebnis im Kreis Ahrweiler entspricht dem Landesergebnis. Freuen können sich Guido Orthen und Petra Schneider.

Lesezeit 2 Minuten
Die Serie der CDU-Direktmandate im Wahlkreis 14 (Bad Neuenahr-Ahrweiler) ist zur Landtagswahl 2026 in Rheinland Pfalz ungebrochen: Guido Orthen, Noch-Stadtbürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler, zieht in den rheinland-pfälzischen Landtag ein. Im Landkreis Ahrweiler sind die Konservativen Wahlsieger: Mit 39,5 Prozent der Zweitstimmen geben ihnen die Wähler den klaren Regierungsauftrag.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerWK 14 – Bad Neuenahr-Ahrweiler

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