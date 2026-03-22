Partei holt zwei Direktmandate CDU ist auch im Kreis Ahrweiler strahlender Sieger Celina de Cuveland

Maja Wagener 22.03.2026, 23:04 Uhr

i Auch im Wahllokal in der Sporthalle der Grundschule Ahrweiler konnten Berechtigte ihre Stimme zur Landtagswahl 2026 abgeben. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

CDU als strahlender Gewinner, die SPD abgestraft und nur knapp vor der AfD als drittstärkste Kraft, die Grünen weit abgeschlagen: Das Ergebnis im Kreis Ahrweiler entspricht dem Landesergebnis. Freuen können sich Guido Orthen und Petra Schneider.

Die Serie der CDU-Direktmandate im Wahlkreis 14 (Bad Neuenahr-Ahrweiler) ist zur Landtagswahl 2026 in Rheinland Pfalz ungebrochen: Guido Orthen, Noch-Stadtbürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler, zieht in den rheinland-pfälzischen Landtag ein. Im Landkreis Ahrweiler sind die Konservativen Wahlsieger: Mit 39,5 Prozent der Zweitstimmen geben ihnen die Wähler den klaren Regierungsauftrag.







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