Wie steht die CDU im Kreis Ahrweiler zum „Nein“ von Bundeskanzler Friedrich Merz, den Aufbauhilfefonds auch für die neu zu bauenden Hochwasserrückhaltebecken zu verwenden? Fraktionsvorsitzender Michael Korden gibt Antwort.
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„Die CDU-Fraktion im Kreistag unterstützt die Position des CDU-Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten Gordon Schnieder“, antwortet Michael Korden, CDU-Fraktionsvorsitzender im Kreis Ahrweiler. Ihn hatten wir gefragt, wie die Christdemokraten im Kreis zur Absage von Bundeskanzler Merz und der Bundesregierung stehen, den Aufbauhilfefonds für die geplanten Rückhaltebecken zu öffnen.