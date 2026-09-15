Merz-Nein bei Rückhaltebecken CDU im Kreis Ahrweiler unterstützt Schnieders Position Maja Wagener 15.09.2026, 20:00 Uhr

i „Die CDU-Fraktion im Kreistag unterstützt die Position des CDU-Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten Gordon Schnieder“, antwortet Michael Korden, der Fraktionsvorsitzende der CDU im Kreistag Ahrweiler. Maja Wagener

Wie steht die CDU im Kreis Ahrweiler zum „Nein“ von Bundeskanzler Friedrich Merz, den Aufbauhilfefonds auch für die neu zu bauenden Hochwasserrückhaltebecken zu verwenden? Fraktionsvorsitzender Michael Korden gibt Antwort.

„Die CDU-Fraktion im Kreistag unterstützt die Position des CDU-Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten Gordon Schnieder“, antwortet Michael Korden, CDU-Fraktionsvorsitzender im Kreis Ahrweiler. Ihn hatten wir gefragt, wie die Christdemokraten im Kreis zur Absage von Bundeskanzler Merz und der Bundesregierung stehen, den Aufbauhilfefonds für die geplanten Rückhaltebecken zu öffnen.







Artikel teilen

Artikel teilen