Wahlen im Kreis Ahrweiler
CDU feiert Sieg, FDP ist fassungslos
Die vorläufigen Ergebnisse der rheinland-pfälzischen Landtagswahl stehen fest.
Die vorläufigen Ergebnisse der rheinland-pfälzischen Landtagswahl stehen fest.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Nicht alle Parteien im Kreis Ahrweiler haben nach der Landtagswahl einen Grund zum Feiern. Insbesondere die FDP ist unzufrieden. Unsere Zeitung hat am Wahlabend bei den Parteien nachgefragt, wie sie ihr Ergebnis einschätzen. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Wahlsieger der rheinland-pfälzischen Landtagswahl stehen fest. Doch nicht alle Parteien sind mit ihren Wahlergebnissen zufrieden. Unsere Zeitung hat am Wahlabend bei den Direktkandidaten nachgefragt, was sie von dem Zweitstimmen-Ergebnis ihrer Partei im Kreis Ahrweiler halten und welche Rolle dabei ihr Ergebnis auf Landesebene spielt.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerWK 14 – Bad Neuenahr-Ahrweiler

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren