Wahlen im Kreis Ahrweiler CDU feiert Sieg, FDP ist fassungslos Nina Legler 22.03.2026, 23:10 Uhr

i Die vorläufigen Ergebnisse der rheinland-pfälzischen Landtagswahl stehen fest. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Nicht alle Parteien im Kreis Ahrweiler haben nach der Landtagswahl einen Grund zum Feiern. Insbesondere die FDP ist unzufrieden. Unsere Zeitung hat am Wahlabend bei den Parteien nachgefragt, wie sie ihr Ergebnis einschätzen.

Die Wahlsieger der rheinland-pfälzischen Landtagswahl stehen fest. Doch nicht alle Parteien sind mit ihren Wahlergebnissen zufrieden. Unsere Zeitung hat am Wahlabend bei den Direktkandidaten nachgefragt, was sie von dem Zweitstimmen-Ergebnis ihrer Partei im Kreis Ahrweiler halten und welche Rolle dabei ihr Ergebnis auf Landesebene spielt.







Artikel teilen

Artikel teilen