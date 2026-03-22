CDU als strahlender Gewinner, die SPD abgestraft und nur knapp vor der AfD als drittstärkste Kraft, die Grünen weit abgeschlagen: Das Ergebnis im Kreis Ahrweiler entspricht dem Landesergebnis. Freuen können sich Guido Orthen und Petra Schneider.
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Die Serie der CDU-Direktmandate im Wahlkreis 14 (Bad Neuenahr-Ahrweiler) ist zur Landtagswahl 2026 in Rheinland Pfalz ungebrochen: Guido Orthen, Noch-Stadtbürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler, zieht in den rheinland-pfälzischen Landtag ein. Im Landkreis Ahrweiler sind die Konservativen Wahlsieger: Mit 39,8 Prozent der Zweitstimmen (Stand: 23 Uhr.