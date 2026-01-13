Im Wahlkampfmodus CDU Ahrweiler beschwört bei Neujahrsempfang den Wechsel Thomas Kölsch 13.01.2026, 16:43 Uhr

i Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (links) erhält zum Dank für seinen Impulsvortrag beim Neujahrsempfang der CDU Ahrweiler von der CDU-Kreisvorsitzenden Petra Schneider und ihrem Parteikollegen Guido Orthen zwei Flaschen Ahrwein. Thomas Kölsch. Thomas Koelsch

Beim Neujahrsempfang der größten Partei im Kreis Ahrweiler, der CDU, zeigt sich die Partei ungewöhnlich angriffslustig. Und das bezieht sich nicht nur auf die Konkurrenzparteien, sondern auch auf die eigenen Denkmuster.

„Es kann so nicht weitergehen“: Dieser Satz fällt beim traditionellen Neujahrsempfang der CDU Ahrweiler am Montagabend (12. Januar) sicherlich am häufigsten. Immerhin steht in Rheinland-Pfalz in wenigen Wochen eine Landtagswahl an, mehr noch, eine Schicksalswahl, wie sowohl die CDU-Kreisvorsitzende Petra Schneider als auch ihr Parteikollege Guido Orthen (der Nachfolger von Horst Gies im rheinland-pfälzischen Landtag werden soll) mehrfach ...







