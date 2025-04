Cathrin Neukirchen ist die Neue an der Remagener Grundschule. Doch sie ist nicht nur Lehrerin, sie ist Rektorin und tritt damit in die Fußstapfen von Anjo Närdemann. Neukirchen bringt neue Ideen mit und plant einige grundsätzliche Änderungen.

280 Kinder, 24 Lehrer, drei Lehramtsstudenten mit Vertretungsverträgen und drei FSJler – zusammen mit Konrektorin Monika Teschner hat die neue Schulleiterin Cathrin Neukirchen das Zepter an der Remagener Grundschule St. Martin übernommen und die Nachfolge von Anjo Närdemann angetreten. „Die Schule steht auf soliden Beinen mit einem guten System und einem motivierten Team“, urteilt die neue Schulchefin. Doch sie möchte auch einiges verändern.

Was Cathrin Neukirchen mitbringt

Als qualifizierte Beraterin für Schulentwicklung wird sie auch von anderen Schulen angefordert, um Unterstützung zu geben. Eine entsprechende Ausbildung hierzu hat sie am pädagogischen Landesinstitut absolviert. „Alles, was mit organisatorischen Themen zu tun hat, hat mich schon immer gereizt. Deshalb war auch die Leitung einer Schule schon lange mein Ziel“, erklärt Cathrin Neukirchen.

Die heute 52-Jährige hatte nach ihrem Lehramtsstudium mit Schwerpunkt Deutsch, Mathematik und Sport ein Aufbaustudium zur Motologin, das bedeutet, zur Wissenschaftlerin, die den Zusammenhang zwischen Bewegung und Psyche erforscht, absolviert und in Gießen zwei Jahre als Bewegungstherapeutin gearbeitet. Ihr Referendariat absolvierte sie an der Dernauer St.-Martin-Grundschule. Danach wechselte sie an die Bad Breisiger Lindenschule und blieb ihr in der Zeit, in der sie drei Kinder bekam, als Vertretungslehrkraft erhalten.

N achdem wir in Bad Neuenahr persönlich von der Flutkatastrophe betroffen waren und sich auch der 50. Geburtstag näherte, habe ich mich gefragt, wofür ich wirklich brenne .

Cathrin Neukirchen

Anschließend wechselte sie ab dem Jahr 2012 für drei Jahre in die Sinziger Regenbogenschule, um dann als Konrektorin an die Lindenschule zurückzukehren. Als Schulleiterin arbeitete sie schließlich an der Grundschule in Schalkenbach. „In dieser kleinen Schule macht man als Rektorin einfach alles. Natürlich hat auch das Charme. Doch nachdem wir in Bad Neuenahr persönlich von der Flutkatastrophe betroffen waren und sich auch der 50. Geburtstag näherte, habe ich mich gefragt, wofür ich wirklich brenne und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich mich gern der Herausforderung stellen möchte, noch mal in einem größeren System zu arbeiten“, erläutert sie ihre Beweggründe.

Der Unterricht muss individueller werden

„Gesellschaft und die Kinder haben sich verändert, und wir können nicht mehr den Unterricht so gestalten, wie es einmal war. Wir müssen uns den Gegebenheiten anpassen“, stellt Neukirchen fest. Das heiße, dass auch im System etwas verändert werden müsse. Zu Beginn ihrer Zeit in Remagen habe sie jede Lehrerin gefragt, warum sie Lehrerin geworden sei und dazu animiert, im Unterricht auch Neues auszuprobieren und über ihre Erfahrungen zu berichten. Sehr gut angekommen sei demnach etwa der Versuch, alle Kinder einer Jahrgangsstufe für einen begrenzten Zeitraum gleichzeitig ihrem Leistungsniveau in Mathematik entsprechend in drei Gruppen einzuteilen.

Gesellschaft und die Kinder haben sich verändert, und wir können nicht mehr den Unterricht so gestalten, wie es einmal war.

Remagens neue Grundschulrektorin Cathrin Neukirchen

„Es ist wichtig, die Unterrichtsarbeit sehr viel mehr zu individualisieren. Was sagt die Note fünf in einer Klassenarbeit aus und welche Konsequenzen hat sie?“, fragt sie und beantwortet gleich selbst die Frage mit: „Keine, das bringt nur Frust auf allen Seiten, denn es geht gleich weiter mit neuen Inhalten. Es sollten aber offensichtliche Defizite mit dem Kind bearbeitet werden. Man sollte es im eigenen Tempo lernen lassen“, so Neukirchen. Hierfür kann sie sich vorstellen, dass sogenannte Lernbüros eingerichtet werden. Nach einer anfänglichen „Inputphase“ durch den Lehrer würden dann durch diesen vorbereitete Aufgabenstellungen gegeben, die die Kinder in ihrem eigenen Tempo erarbeiten. Anhand eines anschließenden Lernbeweises zeigen sie, was sie gelernt haben. Auch hier würden sich einzelne Kolleginnen in kleinen Schritten bereits ausprobieren.

Sachunterricht mit Projekten zu konkreten Themen

Vorstellbar ist für die Direktorin auch Sachunterricht in Projekten zu verschiedenen Themen wie etwa Strom, Natur, sicherer Umgang mit dem Internet oder dem kreativen Umgang mit dem Demokratieverständnis anzubieten. Auch Sport, Kunst und Kultur seien wichtig, denn nicht immer würden Kinder in diesen Bereichen von ihrem Zuhause aus gefördert. „Doch Kinder können nur herausfinden, wo sie talentiert sind, wenn sie gewisse Dinge auch kennenlernen“, so Neukirchen. Bei allem Sinn für Veränderung möchte die 52-Jährige aber immer auch ihr Team mitnehmen und einen Weg gemeinsam mit dem Kollegium finden.

„Wünschen würde ich mir manches Mal mehr Wertschätzung der Eltern, die die Schule mehr und mehr als Dienstleister sehen“, stellt die Rektorin fest. Zu Unzufriedenheit einiger Eltern hat auch Neukirchens Direktive geführt, dass sie die verpflichtende Ganztagsschule bis 16 Uhr auch dann rigoros durchsetzt, wenn Kinder an Nachmittagen Kurse besuchen würden. „Wir müssten sonst für 30 bis 40 Kinder immer darauf achten, wann sie wohin müssen und abgeholt werden. Das können wir überhaupt nicht leisten“, betont Cathrin Neukirchen. Wie sich Schule weiter entwickeln kann, um über den Tellerrand zu schauen, soll auch bei Besuchen des Kollegiums anderer Schulen herausgefunden werden. „Wir wissen gar nicht, welche Berufe die Kinder eines Tages haben werden, so schnelllebig wie die Zeit nun mal ist. Es gilt, eine gute Basis für sie zu schaffen“, fasst die Schulleiterin ihr Credo zusammen.