Jahresausblick für Bad Breisig Caspers will Bürger mehr in die Politik miteinbeziehen Martin Ingenhoven 06.01.2026, 05:00 Uhr

i Bürgermeister Marcel Caspers hat sich für das nächste Jahr vorgenommen, die direkte Kommunikation mit den Bürgern Bad Breisigs zu intensivieren. Bernhard Risse

In der VG Bad Breisig werden die Finanzierung der Römerthermen und die Verkehrssituation an der B9 wohl auch das Jahr 2026 prägen. Doch es stehen noch weitere Projekte an, wie VG-Bürgermeister Marcel Caspers verrät.

Der Ausblick aus dem Amtszimmer von Marcel Caspers ist vom Grün der umliegenden Hänge und dem Ortsbild von Oberbreisig geprägt. Von hier aus lenkt der Bürgermeister nicht nur die Geschicke der Stadt Bad Breisig, sondern in Personalunion auch die der gleichnamigen Verbandsgemeinde.







