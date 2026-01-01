Carrera-Bahn sorgt für viel Spaß in Hönningen 

Sie lagen einst für die Jungs unterm Weihnachtsbaum: die Carrera-Spielzeugrennbahnen. Dass sie nach wie vor beliebt sind, zeigte sich beim „Winter-Rennspaß“ in Hönningen.
Es waren Stunden voller Nostalgie sowie Kindheits- und Jugenderinnerungen kurz vor Jahresende in Hönningen: Zwölf Teilnehmer hatten sich zum „Erwachsenen-Renntag“ beim „Winter-Rennspaß“ im Pfarrsaal gemeldet. Angezogen von einer der legendären Carrera-Spielzeugrennbahnen, die seit Anfang der 1960er-Jahre für die Jungs unterm Weihnachtsbaum lagen und meist nur rund um die Feiertage aufgebaut wurden.