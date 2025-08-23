Carl Philipp Löhr aus Adenau baut Gemüse im kleinen Stil an. Seine Kunden kommen in den Hofladen oder haben eine Gemüsekiste bei ihm abonniert. Ein Jobmodell, das nicht viele junge Menschen verfolgen.

Was Carl Philipp Löhr beruflich tut, ist schon eher ungewöhnlich. Viele andere Menschen in seinem Alter befinden sich in der beruflichen Findungsphase, haben bereits eine Familie gegründet oder machen Karriere. Aber Carl Philipp Löhr war etwas anderes wichtig. Er wollte einen Beruf ergreifen, der ihn erfüllt, der nachhaltig ist und der vor allem kein reiner Bürojob ist. Jetzt baut der 34-Jährige Gemüse an. Im kleinen Stil hinter seinem Elternhaus. Und er verkauft es. So erfolgreich, dass er davon leben kann.

Südamerikareise hinterließ Eindruck

Was bewegt einen jungen Menschen, auf Landwirtschaft im Miniaturformat zu setzen? Eine Menge, berichtet Carl Philipp Löhr. Dabei hat der junge Mann aus Adenau eigentlich etwas ganz anderes im Sinn gehabt. Carl Philipp Löhr hat Wirtschaftsingenieurwesen in Karlsruhe studiert. Nach seinem Abschluss ist er gemeinsam mit einem Freund acht Monate lang durch Südamerika gereist, währenddessen wollte er sich überlegen, wie es nach seinem Studium weitergehen sollte.

Bei seiner Reise durch Mexiko, Kolumbien, Peru, Bolivien, Paraguay, Ecuador und Brasilien hat er unter anderem Zeit auf einer Selbstversorgerfarm verbracht. Löhr sah aber auch die Monokultur der Palmölplantagen im Amazonas-Regenwald und lernte tiefer im Regenwald auch das Ökosystem kennen und wie die dort lebenden Menschen ihre Nutzgärten bewirtschafteten – nämlich als genaues Gegenteil einer Monokultur. „Das war eine riesige Symbiose aus Pflanzen und Tieren“, erinnert er sich. Diese Eindrücke sollten ihn prägen.

i Im August reifen die Tomaten ganz hervorragend. Carl Philipp Löhr verkauft sie in seinem kleinen Lädchen am Haus. Celina de Cuveland

Wieder zu Hause in Adenau begann Löhr, Bewerbungen zu schreiben. Doch irgendwie schien kein Job so recht zu passen. Parallel las er sich im Internet in die Bewegung des sogenannten Market-Gardening ein. Dabei geht es um das Bewirtschaften eines Nutzgartens, in dem auf kleiner Fläche möglichst effizient, aber auch regenerativ Gemüse angebaut wird. Auch die Direktvermarktung spielt eine große Rolle. Die große Wiese hinter seinem Elternhaus wurde zu diesem Zeitpunkt nicht genutzt. Löhr beschloss, sie umzugraben und in einen Nutzgarten zu verwandeln. „Meine Oma hatte früher immer schon einen kleinen Garten am Haus, daher war mir das nicht ganz fremd“, erzählt der 34-Jährige.

i Hier lebt und arbeitet Carl Philipp Löhr. Celina de Cuveland

Löhr recherchierte. Das Ergebnis: Es gibt tatsächlich Menschen in Deutschland, die von dem Gemüseanbau auf kleiner Fläche leben können. „Ich habe mir gedacht: Das kann doch auch hier funktionieren. Probierst du es eben einfach mal aus. Ich hab dann das erste selbst gezogene Gemüse hier an die Nachbarn verteilt“, erinnert er sich. Das war vor drei Jahren. Inzwischen ist die ehemalige Wiese ein stattlicher Acker mit drei gut zwei Meter hohen Folientunneln darauf.

i Das Schild hat eine Freundin designt. Celina de Cuveland

Und damit nicht genug: Ein Nachbar hat sein brachliegendes Baugrundstück Carl Philipp kostenlos zur Bewirtschaftung angeboten. Auch hier gedeiht jetzt Mangold und Mais. Rund 45 Gemüsesorten zieht der Adenauer jetzt auf seinen beiden Feldern. Zucchini, Gurken, Bohnen, Tomaten, Salat, Zwiebeln und vieles mehr wächst hier.

i Die Gurken kämpfen in diesem Jahr ein wenig mit Mehltau, aber Carl Philipp Löhr ist zuversichtlich. "Ich lerne auch immer dazu", sagt er. Celina de Cuveland

„Das war aber auch eine Heidenarbeit“, erzählt Löhr, während er die Reihen zwischen seinen Gemüsepflanzen entlanggeht. „Mir hilft regelmäßig ein Freund. Die Steine aus dem Boden des Nachbargrundstücks zu bekommen, war wirklich eine kraftraubende Sache. Jetzt hab ich allerdings einen super Boden hier.“

„Die Leute wertschätzen, dass das Gemüse regional ist.“

Carl Philipp Löhr

Löhr hat kürzlich eine Bodenprobe analysieren lassen. Ergebnis: Er hat von allen Nährstoffen, die in den Boden gehören, viel zu viel. Die Folge von emsigem Einbringen von Kompost und Grünschnitt in das Erdreich. Schlecht ist das dennoch nicht. Carl Philipp Löhr kann eine gute Ernte verzeichnen. „Ich lerne aber auch ständig dazu“, erzählt der Selfmade-Landwirt. „Ich probiere viel aus, manches klappt, anderes eben nicht so gut.“

i Auf diesem Grundstück hinter seinem Elternhaus baut Carl Philipp Löhr sein Gemüse an. Celina de Cuveland

Löhrs besonderes Standbein: Gemüsekisten, die seine Kunden abonnieren können. Die gibt es in klein (sechs Teile Gemüse, 13 Euro pro Kiste) und groß (zwölf Teile Gemüse, 26 Euro pro Kiste). Jeden Donnerstagnachmittag kommen seine Gemüse-Abo-Kunden und suchen sich die gewünschten Sorten in der besagten Menge im Hofladen, den Carl Philipp Löhr in der Garage seines Elternhauses eingerichtet hat, zusammen. Die Saison geht von April/Mai bis November. Rund 100 Kunden hat der 34-Jährige pro Woche, davon etwa 30 Gemüse-Kisten-Abonnements.

„Die Leute wertschätzen, dass das Gemüse regional ist“, weiß Löhr. „Ich habe zwar kein Bio-Siegel, verwende aber auch keine Spritzmittel oder chemischen Dünger.“ Expandieren will Carl Philipp Löhr vorerst nicht. Er ist mit seinen zwei Feldern und dem Ertrag zufrieden. „Ich werde damit zwar nicht reich“, sagt er. „Aber es reicht für mich zum Leben.“