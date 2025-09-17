Die Ahrflut im Juli 2021 zerstörte auch die Caritas-Werkstätten in Sinzig. Inzwischen sind alle Betriebsstätten wieder aufgebaut. Ein guter Grund, um eine Feierstunde zur Eröffnung abzuhalten.

Vier Jahre bei der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal wurde die Betriebsstätte der Caritas-Werkstatt in Sinzig sehr stark beschädigt. Obendrein ertranken zwölf Werkstatt-Zugehörige im Lebenshilfehaus der Pestalozzi-Straße. Nun sind die Werkstätten im Beisein des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer wieder eröffnet worden.

Über Nacht 340 Arbeitsplätze zerstört

Über Nacht waren insgesamt 320 Arbeitsplätze in vier eigenen und einer angemieteten Liegenschaft durch die Wasser- und Schlammmassen zerstört worden. Prokurist Franz-Josef Bell schlüsselte auf: „Allein das Aufräumen dauerte bis April 2022 an. Wir hatten drei verschiedene Schadensarten, die mit den Versicherungen abgeglichen werden mussten: Der Schaden an den Gebäuden betrug 24 Millionen Euro mit 2 Millionen Euro Eigenanteil zur Wertverbesserung durch die Aufstockung für die Verwaltung an Werk I, das Inventar für 4,3 Millionen Euro und die Betriebsunterbrechung mit 1,4 Millionen Euro, sodass wir jetzt bei rund 30 Millionen Euro Gesamtkosten liegen.“

i Die Sonnenblumen, die nach der Flut an den Ufern der Ahr wuchsen, sind auch im Erinnerungsraum der Werkstatt ein Zeichen der Hoffnung. Judith Schumacher

Dazu war der komplette Fuhrpark zerstört. Die aufwendige Sanierung am gleichen Standort an der Kripper Straße umfasste alle bestehenden Gebäude: die Werke I, II und III, die Tagesförderstätte und das Gewächshaus „Radicula“. Bell bedankte sich bei den zahlreichen Helfern und Spendern, deren Solidarität Kraft gegeben habe.

Ministerpräsident Alexander Schweitzer betonte: „Es ist eine furchtbare Krise gewesen, aber sie werden nun Vorbild sein für andere. Teilhabe ist ein wichtiger Leitgedanke. Bei den Beschäftigten gibt es keinen einzigen falschen Ton. Jede Freude und jeder Ärger ist echt.“ An Domkapitular Benedikt Welter war es, die Kreuze, die nun in den Räumlichkeiten ihren Platz finden werden, zu segnen.

„Es war nicht leicht, nicht nur einmal sind in unserem Büro Tränen gelaufen, aber wir haben bewiesen, Caritas kann Krise.“

Geschäftsführer Thomas Buckler

Die Caritas-Werkstätten Sinzig hatten nach der Flut umgehend alternative Arbeits- undBetreuungsangebote für die rund 320 Menschen mit und ohne Behinderung geschaffen.Sie waren seitdem größtenteils am Ausweichstandort in Burgbrohl im ehemaligen Verwaltungstrakt der Firma Heuft tätig. „Es war nicht leicht, nicht nur einmal sind in unserem Büro Tränen gelaufen, aber wir haben bewiesen, Caritas kann Krise“, sagte Geschäftsführer Thomas Buckler in Richtung Bell, der einen zeitlichen Abriss der Bauphasen gab.

i Zur Wiedereröffnung der Werkstätten kamen neben Ministerpräsident Alexander Schweitzer (vordere Reihe, links) zahlreiche Gäste. Judith Schumacher

Ende Mai 2023 haben die Caritas-Werkstätten Sinzig mit dem Werk III (Grüner Weg 20)den ersten Teilbereich ihrer Betriebsstätte wieder in Betrieb genommen. Damit kehrten dieWerkstattbeschäftigten und Fachkräfte der Fördergruppe und des Berufsbildungsbereichsan den Sinziger Standort zurück. Anfang Oktober 2023 zogen die Besucher und Mitarbeiter der Tagesförderstätte in die frisch sanierten Räumlichkeiten in der Kripper Straße 37 ein. Die Tagesförderstätte war vorübergehend an den eigenen Intec-Betrieben in Bad Neuenahr-Ahrweiler in einer Containerlösung untergebracht worden.

Wäscherei seit April 2024 geöffnet

Im März und April 2024 fand die Inbetriebnahme des Werks II in der Kripper Straße 26 statt.Zuerst zogen hier die Sinziger Außenstelle der Kfz-Zulassungsbehörde des LandkreisesAhrweiler und der von den Caritas-Werkstätten betriebene Schilderprägedienst ein.Diese Servicestelle, die sich zuvor in der Lindenstraße befand, wurde im März 2024am neuen Standort eröffnet. Seit Mitte April 2024 ist im Werk II auch die Wäscherei derCaritas Werkstätten mit ihrer Annahmestelle für Privat- und Gewerbekunden wieder geöffnet.

Hinzu kamen in den Wochen danach die Arbeitsbereiche Montage und Verpackung sowieGarten- und Landschaftspflege, die ebenfalls ins Werk II integriert sind. Das Gewächshaus„Radicula“ neben dem Werk II wurde zudem wieder in Betrieb genommen.

i Ministerpräsident Alexander Schweitzer gab seiner Bewunderung für die Meisterung der Krise nach der Flut Ausdruck. Judith Schumacher

Ein Jahr später,im Mai 2025, eröffnete der neue Hofladen im Gewächshaus.Ende Juli 2025 haben die Caritas-Werkstätten Sinzig mit dem Werk I den vierten und letzten Teilbereich ihrer Betriebsstätte wieder in Betrieb genommen. Damit kehrten die letzten Werkstattbeschäftigten und Fachkräfte an den Sinziger Standort zurück. Mit der Fertigstellung von Werk I mit Schreinerei, Küche, weiteren Arbeitsbereichen undVerwaltung ist der Wiederaufbau der Betriebsstätte vier Jahre nach der Flut erfolgreichabgeschlossen.

170 Beschäftigte mit Handicap

Aktuell arbeiten 80 Fachkräfte und 170 Beschäftigte mit Behinderung in den Caritas-Werkstätten Sinzig. 30 Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf besuchen die eigene Tagesförderstätte am Standort. Von den 170 Beschäftigten mit Behinderung arbeiten aktuell rund 50 außerhalb der Werkstatt auf ausgelagerten Arbeitsplätzen und Berufsbildungsplätzen oder im Rahmen von Praktika in regionalen Unternehmen des allgemeinen Arbeitsmarkts. Die Außenarbeitsgruppe der Caritas-Werkstätten Sinzig bei der Firma Freudenberg in Remagen umfasst aktuell 16 Werkstattbeschäftigte.

i Allgegenwärtig nach der Flutkatastrophe waren die Wasserkästen, die vom Sinziger Brunnen weggeschwemmt worden waren. Im Erinnerungsraum der Werkstätten entsteht ein Eindruck davon. Judith Schumacher

„Es hat sich für alle etwas merkwürdig angefühlt, wieder hier zu sein und die hellen und gut riechenden Räume zu sehen“, sagte Einrichtungsleiterin Britta Lott. Es wurde auch ein Erinnerungsraum eingerichtet, für jene, die sich noch mal einen Eindruck von der Katastrophe verschaffen möchten. Dieser ist auch am Sonntag, 21. September, beim Tag der offenen Tür geöffnet. „Sie haben Treue zum Standort gezeigt. Inklusion ist kein Projekt und muss auf Dauer gelebt werden. Die Caritas gehört ebenso zu Sinzig wie die Lebenshilfe“, sagte Sinzigs Bürgermeister Andreas Geron.