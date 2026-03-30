Poser, PS und Polizei Carfriday am Nürburgring: Tuningtreffen und Kontrollen Jürgen C. Braun 30.03.2026, 17:00 Uhr

i Die „Touristenfahrten“ auf der Nordschleife wie hier am „Brünnchen“ beim "Carfriday" 2022 sind Kulisse für die große Party rund um den Nürburgring. Frank Bugge

Der „Carfriday“ am Nürburgring steht an: Während Tuningsfans am Ring ihr Stelldichein feiern, sind Anwohner von Lärm und Blechlawinen genervt. Interessen prallen aufeinander. Und für Polizei und Ordnungsamt ist der Karfreitag erneut ein Großkampftag.

Für die einen, die Poser und Tuner, ist es mehr als nur die Saisoneröffnung. Der Karfreitag, in der Szene nur „Carfriday“ genannt, ist für sie wie der höchste Feiertag im Jahr. Für viele Anwohner ist er jedoch nicht das beliebteste Event rund um die Kult-Rennstrecke in der Eifel.







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