Durchsuchung in Bad Breisig Cannabisplantage in alter Glasfabrik entdeckt Judith Schumacher 04.11.2026, 09:00 Uhr

i Nach dem Hinweis des Energieversorgers wurde in der ehemaligen Glasfabrik in Bad Breisig eine Cannabisplantage gefunden. Judith Schumacher

In der ehemaligen Glasfabrik in Bad Breisig entdeckten Ermittler bei einer Razzia Ende Oktober eine professionell eingerichtete Cannabisplantage. Umfang und Hintergründe sind noch unklar.

Wie jetzt bekannt wurde, hat die Kriminalinspektion Mayen am Mittwoch, 28. Oktober, die ehemalige Glasfabrik im Gewerbegebiet „Goldene Meile“ in Bad Breisig durchsucht. Das bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Koblenz. „Nach einem Hinweis des Energieversorgers konnte in der Halle der Glasfabrik eine professionelle Cannabisplantage aufgefunden werden.







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