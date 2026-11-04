Durchsuchung in Bad Breisig
Cannabisplantage in alter Glasfabrik entdeckt
Nach dem Hinweis des Energieversorgers wurde in der ehemaligen Glasfabrik in Bad Breisig eine Cannabisplantage gefunden.
Nach dem Hinweis des Energieversorgers wurde in der ehemaligen Glasfabrik in Bad Breisig eine Cannabisplantage gefunden.
Judith Schumacher

In der ehemaligen Glasfabrik in Bad Breisig entdeckten Ermittler bei einer Razzia Ende Oktober eine professionell eingerichtete Cannabisplantage. Umfang und Hintergründe sind noch unklar.

Lesezeit 1 Minute
Wie jetzt bekannt wurde, hat die Kriminalinspektion Mayen am Mittwoch, 28. Oktober, die ehemalige Glasfabrik im Gewerbegebiet „Goldene Meile“ in Bad Breisig durchsucht. Das bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Koblenz. „Nach einem Hinweis des Energieversorgers konnte in der Halle der Glasfabrik eine professionelle Cannabisplantage aufgefunden werden.
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