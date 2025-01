10.000 Euro kamen zusammen Camping Fischer spendet an Vereine aus der VG Adenau Werner Dreschers 04.01.2025, 06:00 Uhr

i Dank an Steffen Fischer sagten für den TuWi Adenau Dirk Lenzen und Melanie Brodrecht. Werner Dreschers

Mehrere Vereine aus der VG Adenau können sich über Spenden freuen: Das Unternehmen Camping am Nürburgring aus Müllenbach hat 10.000 Euro für gemeinnützige Zwecke bereitgestellt.

Seit Jahren spendet das Unternehmen Camping am Nürburgring GmbH jährlich hohe Beträge an gemeinnützige Vereine in der Region, auch diesmal wieder 10.000 Euro. „Es ist meinem Bruder Detlef Fischer und mir ein Anliegen, nach einem erneut erfolgreichen Geschäftsjahr die Region, in der wir seit Jahrzehnten beheimatet sind, zu unterstützen“, so Steffen Fischer.

