Die Flutkatastrophe nahm ihr vor fünf Jahren alles: den Campingplatz direkt an der Ahr, ihr Wohnhaus, ihre gesamte Existenz. Heute betreibt Petra Schmitt dort einen Reisemobilstellplatz – der (noch) einer Schotterwüste gleicht. Der aktuelle Stand.
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Saftig grüne Wiesen. Große Bäume, die Schatten spenden. Dazwischen stehen Wohnmobile und Zelte verteilt. Der Campingplatz liegt direkt an der Ahr. Die Urlauber hören das Wasser leise plätschern. Ein idyllischer Ort – zumindest auf dem Foto, das in Petra Schmitts Büro hängt.