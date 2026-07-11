Fünf Jahre nach der Flut Camping am Ahrtor: „Jeder Bagger ist ein Geschenk“ Kim Fauss

Hannah Klein 11.07.2026, 08:00 Uhr

i Petra Schmitt betreibt den Wohnmobilhafen "Am Ahrtor" in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Flutkatastrophe stellt vor fünf Jahren ihre Existenz aufs Spiel. Nun blickt die 62-Jährige zurück auf die Ereignisse – und nach vorne. Denn die Vergangenheit will sie hinter sich lassen. Hannah Klein

Die Flutkatastrophe nahm ihr vor fünf Jahren alles: den Campingplatz direkt an der Ahr, ihr Wohnhaus, ihre gesamte Existenz. Heute betreibt Petra Schmitt dort einen Reisemobilstellplatz – der (noch) einer Schotterwüste gleicht. Der aktuelle Stand.

Saftig grüne Wiesen. Große Bäume, die Schatten spenden. Dazwischen stehen Wohnmobile und Zelte verteilt. Der Campingplatz liegt direkt an der Ahr. Die Urlauber hören das Wasser leise plätschern. Ein idyllischer Ort – zumindest auf dem Foto, das in Petra Schmitts Büro hängt.







Artikel teilen

Artikel teilen