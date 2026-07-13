Nach der schrecklichen Ahrflut suchten viele Betroffene einen Ort, an dem sie sich über ihre Erfahrungen austauschen konnten – und fanden ihn im Café SolidAHRität in Sinzig. So hat Stefan Bergner, einer der Gründer des Cafés, die Zeit danach erlebt.
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Nach der Flutkatastrophe war das Café SolidAHRität im evangelischen Gemeindehaus im Sinziger Dreifaltigkeitsweg für viele Menschen so etwas wie ein seelischer Rettungsanker – konnten sie sich doch hier regelmäßig mit anderen austauschen, die Ähnliches durchgemacht haben.