Für Flutbetroffene in Sinzig Café SolidAHRität spendet seit fünf Jahren Trost Judith Schumacher 13.07.2026, 10:00 Uhr

i Der evangelische Pfarrer Stefan Bergner kam als Fahrer für die Fluthelfer ins Ahrtal und blieb dann für knapp zwei Jahre als Seelsorger. Judith Schumacher

Nach der schrecklichen Ahrflut suchten viele Betroffene einen Ort, an dem sie sich über ihre Erfahrungen austauschen konnten – und fanden ihn im Café SolidAHRität in Sinzig. So hat Stefan Bergner, einer der Gründer des Cafés, die Zeit danach erlebt.

Nach der Flutkatastrophe war das Café SolidAHRität im evangelischen Gemeindehaus im Sinziger Dreifaltigkeitsweg für viele Menschen so etwas wie ein seelischer Rettungsanker – konnten sie sich doch hier regelmäßig mit anderen austauschen, die Ähnliches durchgemacht haben.







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