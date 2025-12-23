Gastronomie im Kreis Ahrweiler Café Blattwerk in Wershofen bietet feine vegane Waffeln Celina de Cuveland 23.12.2025, 06:00 Uhr

i Sabine Henninghaus (von links), Johanna, Mathilda (in der Trage) und Tobias Wohlleben lieben das Café Blattwerk. Sabine Henninghaus ist von Anfang an dabei. Celina de Cuveland

In der Eifel gibt es sicherlich nicht viele vegane Cafés. Das Café Blattwerk in Wershofen ist seit März 2024 darunter. Johanna und Peter Wohlleben haben mit dem Lokal ein Kleinod in der Eifel geschaffen – mit einer leckeren Spezialität.

Ein veganes Café – das gibt es in der Eifel bislang noch nicht häufig. Seit März 2024 gibt es aber eines mehr: In Wershofen haben Johanna und Tobias Wohlleben ihr Café Blattwerk eröffnet. Das kleine, urgemütliche Café lebt von seinem stimmigen Konzept, hier dreht sich alles um Pflanzen und – passend zu Wohllebens Waldakademie, von der das Café einen Teil darstellt – um den Wald.







