Bei den Cäcilienchören Heimersheim steht am 24. August ein besonderes Konzert an: Sie feiern ihr 40-jähriges Bestehen in der Heimersheimer Pfarrkirche.

Das Weinfest in Heimersheim ist gerade vorbei, da steht den Bürgern erneut ein musikalischer Höhepunkt ins Haus. Es gilt, das 40-jährige Bestehen der „Cäcilienchöre Heimersheim 1863/1985“ mit einem festlichen Konzert unter Leitung von Chordirektor Jürgen Rieser in der Pfarrkirche St. Mauritius zu begehen.

Schon lange wird eifrig geprobt

Dazu lädt Vorsitzender Egon Linden aus Heppingen für Sonntag, 24. August, um 17 Uhr, Einlass um 16 Uhr, die Freunde der Chormusik und alle Heimersheimer Bürger herzlich ein. Eintritt ist frei. Schon seit Wochen sind die Chöre eifrig dabei, für ein anspruchsvolles Programm zu üben. Dazu gehört zum Beispiel das „Vater unser“ und das Gospellied „Oh when the Saints“, „Ich glaube“ von Udo Jürgens sowie der Ohrwurm „Halleluja“ von Leonhard Cohen. Bei der Komposition „Celebration“ von Rolf Lovland werden die Heimersheimer Chöre vom MFC Bad Neuenahr unterstützt. Mehrere Orgelstücke vervollständigen die Aufführung.

Die „Cäcilienchöre Heimersheim 1863/1985“ sind ein 1985 getätigter Zusammenschluss der ehemaligen Chorgemeinschaft und dem bereits 1863 gegründeten Männerchor, die fortan aber nur durch eine gemeinsame Chorleitung und auch gemeinsame Auftritte verbunden waren. Im Laufe der Jahre rückten beide Vereine näher zusammen, sodass im Jahr 2014 letztlich eine komplette Zusammenlegung beider Vereine unter dem Namen „Cäcilienchöre 1863/1985 Heimersheim“ mit einer gemeinsamen Satzung sowie auch Vereinsführung vollzogen wurde. So konzentriert sich das musikalische Leben in Heimersheim nun nur noch auf diesen einen Chor.

Konzert musste natürlich in der Kirche stattfinden

Da ein Cäcilienchor grundsätzlich eine christliche Ausrichtung hat, ist es klar, dass das Jubiläumskonzert auch in der heimischen Pfarrkirche stattfindet. Und da kann Heimersheim mit dem perfekten Konzertsaal aufwarten: die spätromanische Pfarrkirche St. Mauritius. Diese wurde in ihrer heutigen Form um 1240 durch den Grafen von Are fertiggestellt und wurde 1961 um einen Anbau erweitert.