Bywater Call in Bonn: Aretha lässt grüßen

Mit stilistischer Vielfalt und vor allem einer glänzenden Frontfrau begeistert die kanadische Band Bywater Call das Publikum in der Bonner Harmonie. Unser Kritiker meint: Einer der besten Gigs der vergangenen Jahre.
Lesezeit 2 Minuten
Aller guten Dinge sind drei, heißt es ja bekanntermaßen. Das gilt offenbar auch für Konzerte. Nach einem phänomenalen Auftritt beim WDR Rockpalast Crossroads-Festival im Jahr 2023 sowie einer umjubelten Rückkehr der Kanadier anno 2024 ist die Formation um Sängerin Meghan Parnell und Gitarrist Dave Bernes erneut nach Endenich gekommen – und erweist sich nicht nur in ihrer Heimat als stärker denn je.