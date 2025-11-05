Kanadische Band begeistert Bywater Call in Bonn: Aretha lässt grüßen Thomas Kölsch 05.11.2025, 12:00 Uhr

i Meghan Parnell verfügt über eine fantastische Stimme, die mitunter durchaus an Aretha Franklin erinnert. Thomas Kölsch

Mit stilistischer Vielfalt und vor allem einer glänzenden Frontfrau begeistert die kanadische Band Bywater Call das Publikum in der Bonner Harmonie. Unser Kritiker meint: Einer der besten Gigs der vergangenen Jahre.

Aller guten Dinge sind drei, heißt es ja bekanntermaßen. Das gilt offenbar auch für Konzerte. Nach einem phänomenalen Auftritt beim WDR Rockpalast Crossroads-Festival im Jahr 2023 sowie einer umjubelten Rückkehr der Kanadier anno 2024 ist die Formation um Sängerin Meghan Parnell und Gitarrist Dave Bernes erneut nach Endenich gekommen – und erweist sich nicht nur in ihrer Heimat als stärker denn je.







