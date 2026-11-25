Anwohner hörten lautes Knallen Busse brennen in Bad Neuenahr-Ahrweiler aus Celina de Cuveland

Maja Wagener 25.11.2026, 21:28 Uhr

i In Bad Neuenahr haben am Mittwochabend Busse gebrannt. Mehrere Kräfte der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren versuchten gemeinsam, den Brand zu löschen. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Die Feuerwehr musste am Mittwochabend nach Bad Neuenahr ausrücken. In der Ringener Straße hatte ein Bus auf seinem Abstellplatz Feuer gefangen. Auch die Warn-App Nina löste aus, um die Bürger vorsorglich vor möglichen Geruchsbelästigungen zu warnen.

Am Mittwochabend, 25. November, ist es zu einem Brand in der Ringener Straße in Bad Neuenahr gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ging dort auf einem Abstellplatz zunächst ein Linienbus der DB Regio Mitte in Flammen auf und brannte vollständig aus. Mehrere Kräfte der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren versuchten gemeinsam, den Brand zu löschen.







Artikel teilen

Artikel teilen